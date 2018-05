Ascolti tv 25 maggio 2018 | La Corrida meglio de Le verità nascoste

Ascolti tv venerdì 25 maggio 2018 : prosegui la letturaAscolti tv venerdì 25 maggio 2018 pubblicato su TVBlog.it 26 maggio 2018 09:45.

Ascolti TV | Venerdì 25 maggio 2018. Il meglio de La Corrida vince con il 17.3%. Le Verità Nascoste parte dall’11.2% : Le Verità Nascoste Su Rai1 La Corrida – Il meglio di ha conquistato 3.371.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 la prima puntata de Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 2.278.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.062.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon II ha intrattenuto 1.089.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Confusi e Felici ha ...

Ascolti tv ieri - Il meglio di … La Corrida vs Quarto Grado | Dati Auditel 25 maggio 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, venerdì 25 maggio 2018, quale programma si è aggiudicato la vittoria della prima serata? Da un lato, su Rai 1, è andato in onda Il meglio di … La Corrida. Dall’altro, su Canale 5, invece, la prima puntata de Le verità nascoste. Su Rete 4, invece, Gianluigi Nuzzi ha condotto una nuova puntata di Quarto Grado occupandosi principalmente del caso di Francavilla. Altre trasmissioni possono però aver ...

Ascolti tv 24 maggio 2018 : Vuoi scommettere? cala al 18 - 33% : Ascolti Vuoi scommettere?: ieri sera il programma con la Hunziker seguito da 3,3 milioni di spettatori calano gli Ascolti tv di Vuoi scommettere?. Giovedì 24 maggio 2018, in prima serata su Canale5, a seguire la seconda puntata sono stati in media 3 milioni 389 mila telespettatori, pari al 18,33% di share. Anche ieri sera il […] L'articolo Ascolti tv 24 maggio 2018: Vuoi scommettere? cala al 18,33% proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv giovedì 24 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 La Mafia uccide solo d'estate - Capitolo II (live) ha registrato 3.560.000 telespettatori, share 16,80%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 M (live) ha registrato un netto di 749.000 telespettatori, share 3,31%. Su Canale 5 Vuoi scommettere?, seconda puntata (live), ha registrato un netto di 3.389.000 telespettatori, share 18,33%. Su Italia 1 Il film Apes ...

Ascolti TV | Giovedì 24 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala al 18.3% - La Mafia Uccide Solo D’Estate 16.8%. Formigli (8.4%) travolge Santoro (3.3%) : Vuoi Scommettere? Su Rai1 la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 3.560.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Vuoi Scommettere? – dalle 21.39 alle 0.29 – ha raccolto davanti al video 3.389.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.289.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie ha intrattenuto ...

Ascolti tv ieri - La mafia uccide solo d’estate 2 vs Vuoi scommettere? | Dati Auditel 24 maggio 2018 : Ecco tutti i Dati relativi agli Ascolti tv di ieri, 24 maggio 2018? Chi ha vinto fra la nuova puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 e Vuoi scommettere?. Per il secondo giovedì consecutivo a sfidarsi sono state: la fiction di Rai 1 e la trasmissione condotta da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Settimana scorsa ha avuto la meglio la conduttrice svizzera, ma non è detto che i Dati Auditel continueranno a premiare il programma ...

Ascolti tv 23 maggio 2018 : Prima che la notte vince la serata : Ascolti tv mercoledì 23 maggio 2018: ieri sera Prima che la notte visto da 3,4 milioni di spettatori Vanno a Prima che la notte gli Ascolti tv della Prima serata di mercoledì 23 maggio 2018. Ieri sera, su Rai1, il film tv con Fabrizio Gifuni è stato visto da 3 milioni 435 mila telespettatori medi, […] L'articolo Ascolti tv 23 maggio 2018: Prima che la notte vince la serata proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Mercoledì 23 maggio 2018. Prima che la Notte 15.7% - Le Iene 11.6% - The Wedding Date 10.7% - Chi l’ha Visto? 10.6%. Male Scanzonissima (4.7%) : Prima che la Notte Su Rai1 Prima che la Notte ha conquistato 3.435.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 The Wedding Date – L’Amore ha il suo Prezzo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.076.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.230.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv mercoledì 23 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film-tv Prima che la notte (recensione) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Scanzonissima, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film The wedding date - L'amore ha il suo prezzo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...

