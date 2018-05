Arresto di Montante | Renato Schifani non risponde ai pm Caltanissetta | in silenzio anche

Corruzione : Arresto Montante - oggi interrogatori indagati Schifani ed Esposito : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Trasferta romana oggi per gli investigatori del caso Montante. Verranno interrogati gli indagati 'eccellenti' coinvolti nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'imprenditore siciliano che ieri sera è stato trasferito dai domiciliari al carcere su richiesta della

Corruzione : Arresto Montante - oggi interrogatori indagati Schifani ed Esposito : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – Trasferta romana oggi per gli investigatori del caso Montante. Verranno interrogati gli indagati ‘eccellenti’ coinvolti nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’imprenditore siciliano che ieri sera è stato trasferito dai domiciliari al carcere su richiesta della Procura. oggi verranno sentiti nella Capitale l’ex Presidente del Senato, Renato Schifani, ma anche il ...

Corruzione : Arresto Montante - oggi interrogatori indagati Schifani ed Esposito : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – Trasferta romana oggi per gli investigatori del caso Montante. Verranno interrogati gli indagati ‘eccellenti’ coinvolti nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’imprenditore siciliano che ieri sera è stato trasferito dai domiciliari al carcere su richiesta della Procura. oggi verranno sentiti nella Capitale l’ex Presidente del Senato, Renato Schifani, ma anche il ...

Antonello Montante - dai domiciliari al carcere. “Inquinamento probatorio” : distrusse documenti durante Arresto : Dagli arresti domiciliari al carcere. È stata inasprita la misura cautelare nei confronti dell’ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato il 14 maggio scorso con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Nel pomeriggio la Squadra Mobile di Caltanissetta lo ha trasferito dai domiciliari al carcere di Malaspina. Le motivazioni che hanno indotto il gip a inasprire la misura sono riconducibili alla ...

Corruzione : Grasso - Arresto Montante? Un lutto vedere questi episodi : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "E' un vero e proprio lutto per tutti noi vedere questi episodi, sono episodi gravissimi che però non ci devono fare distruggere tutto quello che è la cultura dell'antimafia". Così, l'ex Presidente del Senato Pietro Grasso commenta l'arresto dell'ex Presidente degli in

Corruzione : Grasso - Arresto Montante? Un lutto vedere questi episodi : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “E’ un vero e proprio lutto per tutti noi vedere questi episodi, sono episodi gravissimi che però non ci devono fare distruggere tutto quello che è la cultura dell’antimafia”. Così, l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso commenta l’arresto dell’ex Presidente degli industriali in Sicilia Antonello Montante, fino a poco tempo fa un ‘paladini’ ...

Corruzione : Grasso - Arresto Montante? Un lutto vedere questi episodi : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “E’ un vero e proprio lutto per tutti noi vedere questi episodi, sono episodi gravissimi che però non ci devono fare distruggere tutto quello che è la cultura dell’antimafia”. Così, l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso commenta l’arresto dell’ex Presidente degli industriali in Sicilia Antonello Montante, fino a poco tempo fa un ‘paladini’ ...

Arresto Montante - indagato l'ex governatore Rosario Crocetta - : Le ipotesi di reato sono associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto l'ex presidente di Sicindustria

Arresto Montante : indagato anche l'ex governatore Crocetta : anche l'ex governatore Rosario Crocetta è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che ...

Arresto Montante - indagato l'ex governatore Rosario Crocetta : Arresto Montante, indagato l'ex governatore Rosario Crocetta Le ipotesi di reato sono associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto l'ex presidente di Sicindustria Parole chiave: ...

Arresto Montante : spuntano fondi neri per le campagne elettorali : E' quanto emerge dall'ordinanza emessa dalla procura di Caltanissetta, che definisce il 'sistema Montante'. Un giro di favori, denaro e spie fra imprenditoria e politica corrotta -

Arresto Montante - l’intercettazione su Crocetta : “È un cretino. Ai giornali bisogna dare soldi. Come fa Renzi” : L’ex governatore Rosario Crocetta era un “cretino, un coglione di dimensioni cosmiche“. Il motivo? Aveva azzerato l’ufficio stampa della Regione Siciliana. E questo per Antonello Montante era una follia. D’altra parte l’ex presidente di Confindustria Sicilia ci teneva molto ad avere buoni rapporti con i giornali. E per mantenerli aveva il suo metodo: inondarli di pubblicità così “non rompono i ...

Arresto Montante - "talpa all'Antimafia" : ANSA, - PALERMO, 15 MAG - Una 'talpa' in commissione Antimafia avrebbe riferito all'ex presidente di Confindustria in Sicilia Antonello Montante, arrestato ieri per associazione a delinquere ...

Corruzione : Arresto Montante - oggi l'interrogatorio : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Verrà interrogato oggi pomeriggio a Caltanissetta l'imprenditore Antonello Montante, ex Presidente degli industriali siciliani ed ex responsabile Legalità di Confindustria nazionale, arrestato all'alba di ieri con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all