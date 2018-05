Arctic Monkeys | la band che ha detto forse addio all’indie rock e agli Strokes

Roma Summer Fest - via con Arctic Monkeys : ... con un concerto extra a settembre, ospitando in totale circa 40 concerti di tutti i generi musicali: rock, pop, jazz, classica, world music e spettacoli. Per la prima volta nella storia del Parco ...

Arctic Monkeys - cosa gli è successo? Una risposta per tutti quelli che se lo sono chiesto : È un disco attorno al quale si è aperta un’ampia discussione, sui media e tra i fan, l’ultimo degli Arctic Monkeys intitolato Tranquillity Base Hotel & Casino. Distante mille miglia dal punk rock degli esordi e molto più vicino alle atmosfere dei Last Shadow Puppets, progetto parallelo del frontman Alex Turner, lo ascolti la prima volta e ti chiedi: ‘Ma che è successo, cos’hanno fatto?’. Lo ascolti la seconda e continui a non sapere cosa ...

Tranquillity Base Hotel Casino : gli Arctic Monkeys e il divismo di Alex Turner : L'abbigliamento si ricollega dunque a quella nostalgia per i tempi passati che affiora preponderantemente nei testi e nelle musiche di Turner : il frontman non si sente a proprio agio nel mondo ...

Arctic Monkeys : è uscito il video di “Four Out Of Five” : I ragazzi sono tornati The post Arctic Monkeys: è uscito il video di “Four Out Of Five” appeared first on News Mtv Italia.

La svolta intimista degli Arctic Monkeys : Arctic Monkeys, Beach House, Childish Gambino, Deltatron, Simian Mobile Disco: cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi

Arctic Monkeys : pubblicato il nuovo album 'Tranquility Base Hotel Casino' - ascoltalo qui : Sono tornati gli Arctic Monkeys . A cinque anni dall'ultimo successo, AM , la band di Alex Turner ha pubblicato il nuovo album, Tranquility Base Hotel & Casino . La band non ha pubblicato alcun ...

Arctic Monkeys : in attesa delle date italiane e del nuovo album - 7 video live belli davvero : Cinque anni. Tanti ne sono passati dall’uscita di AM, il loro quinto album in studio. E ora gli Arctic Monkeys si preparano a tornare con Tranquility Base Hotel & Casino. Data di uscita, 11 maggio. Un’attesa lunga, per i fan di questa che è probabilmente la più grande band di questi ultimi anni. Banale dire che i ragazzi di Sheffield “non hanno sbagliato un colpo”, ma tant’è. Un succedersi di album perfettamente ...