Animali | Malesia | presentata alla stampa baby-panda di 5 mesi

meteoweb.eu

(Di sabato 26 maggio 2018) E’ stataunadi cinque: l’esemplare ha fatto il suo debutto innanzi a giornalisti e operatori tv in una sala climatizzata dello zoo nazionale malese. Pesa 9 km, non ha ancora un nome ed è figlia deigiganti Liang Liang e Xing Xing, entrambi in prestito inper dieci anni dal 2014. L'articolodi 5Meteo Web.