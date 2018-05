huffingtonpost

: 'Mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa.' ANDREA PAZIENZA, che nasceva oggi nel 1956. - fumettologica : 'Mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa.' ANDREA PAZIENZA, che nasceva oggi nel 1956. - nausicaa2013 : RT @HuffPostItalia: Andrea Pazienza e Legambiente, un matrimonio di successo - Michele_Anzaldi : Andrea Pazienza e Legambiente, un matrimonio di successo -

(Di sabato 26 maggio 2018) In questi giorni ricorre l'anniversario della nascita di, il genio del fumetto scomparso a soli 32 anni nel 1988, inventore di opere indimenticabili come Pentothal e Pertini. Per celebrare l'immaginazione lirica e dissacrante, ingenua e paradossale del grande Paz, a Roma è stata organizzata una mostra. L'esposizione, che è ospitata all'interno dell'ex Mattatoio di Roma, raccoglie 120 tavole scelte all'interno della sua sconfinata produzione ed è senza dubbio un appuntamento da non perdere.La mostra è un'occasione non solo per scoprire o conoscere meglio l'arte dima anche per rendere omaggio a un talento il cui valore è stato capito in pieno troppo tardi. Per comprendere la poetica e la personalità di Paz, può essere utile ricordare un aspetto importante della sua biografia.Penso a quel gruppo di visionari, ...