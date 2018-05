Ancora una tragedia | due uomini precipitano da un cavalcavia sulla A24 | morti

Giulia De Lellis/ Flirt con Jeremias Rodriguez o è Ancora amore per Andrea Damante? Una sola certezza : Giulia De Lellis, dalla rottura con Andrea Damante al presunto Flirt con Jeremias Rodriguez: qual è la verità? Intanto la ragazza vola a Mikonos e...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:13:00 GMT)

Alex Sandro-Juventus : per ora nessuna offerta e di rinnovo non si parla Ancora : Due stagioni al massimo, capaci di imporlo come uno degli esterni sinistri più forti al mondo ed un'involuzione di prestazioni strana da comprendere al suo terzo capitolo di Juve. Una situazione che ...

Volley : la Piccinini non molla - giocherà Ancora una stagione a Novara : Novara - Francesca Piccinini non molla. La popolare " Picci" , alla soglia dei 40 anni, che compirà il prossimo 10 gennaio, giocherà ancora una stagione la terza per l'Igor Gorgonzola Novara. Un ...

Volley : inossidabile Piccinini Ancora una stagione a Novara : Novara - Francesca Piccinini , per la gioia degli appasionati di pallavolo ed in particolare per i tifosi dell'Igor Gorgonzola Novara, sarà ancora protagonista del campionato di Serie A1. La popolare "...

Ancora una settimana per attivare le offerte Wind Smart Easy con 20 o 30 Giga : Wind ha deciso di prorogare la possibilità di attivare alcune offerte della serie Wind Smart Easy, in scadenza oggi, di una settimana, dunque fino al 29 maggio. L'articolo Ancora una settimana per attivare le offerte Wind Smart Easy con 20 o 30 Giga proviene da TuttoAndroid.

Una Vita Anticipazioni 23 maggio 2018 : Cayetana mente Ancora una volta a Teresa : Pur ammettendo di essere tornata in sé, la Dark Lady dirà di aver ritrovato lucidità solo negli ultimi giorni.

Venti rinvii a giudizi e una condanna per il "Mondo di mezzo". Buzzi Ancora a processo : Venti rinvii a giudizio e una condanna ad un anno di reclusione in abbreviato. E' quanto deciso dal gup di Roma, Monica Ciancio in uno dei filoni dell' inchiesta sul Mondo di mezzo. A processo, che inizierà il prossimo 19 settembre, tra gli altri per l'ex capogruppo Pd in Campidoglio, Francesco D'Ausilio e l'ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e il ras delle coop Salvatore Buzzi. Contestati vari episodi, tra il 2011 ed il 2014, ...

Allegri forse non l’ha capito : Buffon Ancora non si è ritirato - ma il tecnico commette una gaffe… : Allegri ha parlato dell’addio al calcio di Pirlo, congedando anche Buffon ma commettendo qualche errore “verbale” “In panchina ho avuto la fortuna e l’onore di lavorare con talenti da pallone d’oro. Gigi Buffon ieri ha chiuso un capitolo irripetibile della storia della Juve, Pirlo domani dice addio: siete stati IL calcio e continuerete a esserlo nelle vostre nuove vesti!” Allegri ha salutato Buffon e Pirlo con un ...

Aquila Basket in semifinale! Battuta Avellino 84-68 in gara 4. Ancora una volta c'è Venezia : Cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza a bomba dell'Aquila Basket con un 7-2 di Forray, Sutton e Silins. Bomba di Shields e Hogue. 12-3 mortifero. Scrubb ferma la valanga, Filloy mette la tripla ...

“Penso che Gigi…”. Boom! Alena cattivissima. Le corna di Buffon prudono Ancora e adesso la Seredova parla : una furia contro l’ex e Ilaria D’Amico : Parole al veleno di Alena Seredova su Gigi Buffon, nel girono del suo addio alla Juve. L’ex moglie del portiere bianconero, ospite a Matrix Chiambretti, ha demolito l’ex marito a suon di battute. I due sono stati sposati dal 2011 al 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, Luis Thomas e David Lee. Oggi Buffon è legato alla giornalista Ilaria D’Amico e anche l’ex modella ceca, 40 anni, vive una nuova storia. La ...

Assemblea Pd - Ancora nessuna intesa tra i dem : Il gesto dell'ex segretario darebbe all'Assemblea un taglio diverso da quello previsto nell'odg infatti potrebbe esserci un intervento di Maurizio Martina sulla situazione politica, un dibattito a ...

Sul Governo gialloverde - prima Ancora che nasca - tira già una brutta aria : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è ormai arrivata alla fase finale, quella in cui gli elettori di Lega e M5S sono chiamati a giudicare il famigerato contratto di Governo. Indipendentemente dal risultato dei gazebo e del voto online, però, sul futuro prossimo dell’Italia aleggiano ombre di un passato neanche troppo lontano. La dialettica politica ed economica di questi ultimi giorni, infatti, ha rispolverato termini e situazioni ...

Asteroide a forma di teschio - Ancora una volta vicino alla Terra : A volte ritornano. È il caso dell’Asteroide-teschio che si sta riavvicinando alla Terra dopo tre anni. La figura del teschio ha reso alquanto famoso, oltreché inquietante, il corpo celeste 2015 TB145, detto anche “Spooky” (spettrale) perchè il suo precedente passaggio è coinciso col giorno di Halloween: il 31 ottobre 2015, viaggiando a 125mila km/h, è venuto a trovarsi a circa mezzo milione di chilometri di distanza dalla Terra ...