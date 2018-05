Anche Sophia Loren ad Amici di Maria De Filippi il 27 maggio | tutti gli ospiti della

optimaitalia

: Anche Sophia Loren ad #Amici17 il 27 maggio: tutti gli ospiti della semifinale - OptiMagazine : Anche Sophia Loren ad #Amici17 il 27 maggio: tutti gli ospiti della semifinale - silviett_ : RT @Beggy_3: Domenica sera come ospite ci sarà anche Sophia Loren. Roba che tra giochini e presentazioni dei soli ospiti, magari resteranno… -

(Di sabato 26 maggio 2018)addiDe, tra gliattesi per domenica 27, in diretta su Canale 5. Nella penultima puntata, il talent show Mediaset schiera un ricco parterre di, non solo cantanti. Tra i più attesi in studio c'è l'attrice, ospite d'eccezione dell'ottava puntata del programma TV che si avvia verso la finalissima.Gliin studio nella puntata di domenica 27, su Canale 5, saranno:, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Riki, Carla Fracci e Annalisa.Il cantante Einar,squadra blu, duetterà con Gino Paoli mentre Carmen, sua collega nella stessa squadra, duetterà con il cantautore campano Gigi D’Alessio. Annalisa si esibirà in duetto con la cantante del team bianco, Emma Muscat. Nella squadra bianca è atteso il duetto con Ornella Vanoni: sarà Irama a cantare con lei.Riki non duetterà ...