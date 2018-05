Ancelotti al Napoli | la battutaccia di Luca e Paolo scatena una bufera

Fico al salone del libro di Napoli : 'Bell'iniziativa. E che colpo Ancelotti' : 'Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo'. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando al salone del libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso. Inaugurazione alla quale Fico non ...

Fico al salone del libro di Napoli : 'Bella iniziativa. Ancelotti che colpo' : 'Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo'. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando al salone del libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso. Inaugurazione alla quale Fico non ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti guarda in casa Torino : pronto l’assalto ai granata : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina il presidente De Laurentiis è al lavoro per accontentare l’ex Bayern Monaco in ogni richiesta. Una situazione delicata da risolvere sarà quella relativa alla scelta del nuovo portiere dopo l’addio di Reina, sembrava ad un passo Rui Patricio ma dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti le strategie ...

Ancelotti 'core 'ngrato' - il passaggio al Napoli spacca il mondo Roma : Ancelotti 'core 'ngrato', il passaggio al Napoli spacca il mondo Roma. La tifoseria giallorossa si divide sulla scelta dell'ex tecnico del Milan

Calciomercato Napoli - è tutto vero : in arrivo colpi clamorosi per Ancelotti - la lista della spesa è da sogno [NOMI e DETTAGLI] : E’ tutto vero, il Napoli si prepara a mettere a segno colpi clamorosi in vista della prossima stagione. Sarri ha entusiasmato con un gioco fantastico ma adesso rappresenta già il passato, il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un allenatore internazionale, il migliore in circolazione: Carlo Ancelotti. Sono arrivate garanzie dal punto di vista tecnico, in particolar l’intenzione è piazzare colpi clamorosi che entusiasmano la ...

Napoli - è Chiesa il grande obiettivo di Ancelotti : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio L'arrivo di Ancelotti a casa di De Laurentiis Napoli, chi può arrivare Chelsea, è già Sarri-mania

Napoli - i mille moduli di Ancelotti : «Il calcio è semplice - vincono i migliori» : Il sole e la luna, il giorno e la notte. Così Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti. Due mondi a parte, distante anni luce, costellazioni forse destinate a non incontrarsi mai. Il punto in comune...

Marika Fruscio hot - la sexy tifosa del Napoli dà il benvenuto così ad Ancelotti [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Il Napoli di Ancelotti e la difficile eredità di Sarri : Il neo allenatore azzurro dovrà reggere il confronto con l'uomo capace di amalgamare un'intera città e, per farlo, sarà chiamato necessariamente a vincere

Ancelotti NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI/ Ufficiale - Spalletti : 'È un segnale di crescita' : ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE del NAPOLI, Ufficiale: scudetto e ruolo da protagonista in Champions League. Il tecnico di Reggiolo è pronto ad...

Di Maria al Napoli?/ L’argentino del Psg può essere il primo regalo ad Ancelotti : costo minimo 50 milioni.. : Angel Di Maria potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del nuovo Napoli: l'argentino è stato allenato da Ancelotti per una stagione al Real Madrid, vincendo la Champions League(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:55:00 GMT)

Napoli - dopo Ancelotti ecco i primi nomi Video : L'inizio di una nuova era è arrivata a Napoli. Si pensava che il film per la scelta del nuovo allenatore per sostituire Maurizio Sarri [Video] sarebbe stato molto lungo, invece ieri è arrivato gia' l'annuncio ufficiale di Carlo Ancelotti sulla panchina partenopea. Sorprendente Aurelio de Laurentis, che punta su un allenatore tra i migliori del mondo. Il contratto che ha firmato il tecnico ex Milan è un triennale da 6,5 milioni di euro a ...

Napoli - Ancelotti ringrazia Allegri : 'Un onore confrontarmi con te' : TORINO - 'Grazie Max, un onore confrontarmi con te'. Il neo tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha risposto così, via twitter, al collega Massimiliano Allegri che ieri dopo la notizia del suo ingaggio ...

Calciomercato - Ancelotti-Napoli e tutti gli altri colpi a sorpresa del recente passato : L'ingaggio di Ancelotti da parte del Napoli ha lasciato tutti a bocca aperta. Il colpo messo a segno da De Laurentiis è solo l'ultimo di una lunga serie di trattative che, in passato, hanno animato le ...