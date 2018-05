Altro affondo del Nyt su Conte Sconosciuto | esegue gli ordini

"I nuovi padroni dell'Italia possono far tremare l'euro". Un Altro affondo del Financial Times sul governo M5S-Lega : Il nuovo governo italiano innescherà una crisi con l'Europa e, se sì, con quali conseguenze? È la domanda che si pone il Financial Times in un fondo pubblicato sul suo sito internet intitolato 'I nuovo padroni dell'Italia possono far tremare l'euro' e firmato da Martin Wolf. 'Una possibilità è che Giuseppe Conte guidi un governo convenzionale', pronto a fare 'un passo indietro al primo sentore di polvere da ...