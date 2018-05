Allarme bomba a Kiev | chiuse cinque stazioni della metropolitana

Finale Champions League – Tensione a Kiev : Allarme bomba - evacuate diverse zone : Momenti di Tensione a Kiev: 5 allarmi bomba, evacuate e chiuse diverse stazioni metropolitane Mancano non troppe ore alla Finale di Champions League, tra Real Madrid e Liverpool. Le due squadre si affronteranno alle 20.45 allo stadio Olimpico di Kiev. Non mancano però preoccupazioni, paure e momenti di Tensione. Dopo gli scontri tra tifosi, adesso a far preoccupare sono ben 5 allarmi bomba: a dare la notizia è stata l’agenzia ucraina ...

Falso Allarme bomba a Ragusa per San Giorgio : Falso allarme bomba ieri pomeriggio a Ragusa Ibla per un trolley abbandonato alle spalle del Duomo un'ora prima dell'uscita di San Giorgio.

Roma - falso Allarme bomba vicino San Pietro : edifici evacuati. FOTO : Roma, falso allarme bomba vicino San Pietro: edifici evacuati. FOTO La presenza di un ordigno era stata segnalata da una telefonata anonima. Sul posto sono subito arrivati carabinieri e artificieri e dopo le verifiche, il personale è tornato in ufficio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Rientrato Allarme bomba al Vaticano : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – E’ Rientrato l’allarme bomba in una banca tra via della Conciliazione e via San Pio X, a pochi passi da San Pietro, a Roma. A segnalare questa mattina la presenza dell’ordigno una voce di donna con una telefonata anonima al 112. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e l’unità cinofila che ha effettuato le operazioni di bonifica constatando che si trattava di un falso allarme. I ...

"C'è una bomba vicino al Vaticano" : una telefonata fa scattare l'allerta - ma era un falso Allarme : falso allarme bomba in una banca nei pressi del Vaticano. Una telefonata anonima al 112 ha fatto scattare l'allerta questa mattina in una filiale del Credito Artigiano tra via San Pio X e via della Conciliazione, a due passi da...

