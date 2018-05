Alla Spezia 84 imprese artigiane hanno titolari sotto i trentacinque anni

ASG Superconductors - sciopero anche Alla Spezia contro i tagli : La Spezia - E stato indetto per domani, venerdì 25 maggio, uno sciopero unitario di quattro ore indetto da FIM-FIOM-UILM, nello stabilimento ASG della Spezia . I lavoratori scioperano contro il piano ...

La Spezia. Incidente Alla Antonini morto operaio della Ingemar di Le Grazie : Un morto e non due come appreso inizialmente. E’ il bilancio del grave Incidente sul lavoro avvenuto alla Spezia. Un

Arriva la Giornata dell'infermiere anche Alla Spezia : La Spezia - Il 12 maggio è la Giornata Internazionale dell'infermiere , in quanto ricorre proprio in questa data il compleanno della teorica della moderna assistenza infermieristica, Florence ...

Liguria : vigili del fuoco soccorrono barca Alla deriva nel golfo della Spezia : La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento portuale della Spezia è intervenuta questa mattina per soccorrere un’im barca zione di 7 metri nei pressi di porto Lotti che e a causa di un’avaria al timone stava andando alla deriva nel golfo . Il gommone dei vigili del fuoco ha rimorchiato la barca fino ad un porticciolo nei pressi dell’Enel in viale San Bartolomeo. L'articolo Liguria : vigili del fuoco soccorrono barca alla ...

Maltempo Liguria : Allagamenti e frane in provincia di La Spezia : Superlavoro nella notte per i vigili del fuoco, a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito La Spezia: numerose le chiamate per allagamenti, principalmente nel comune di Sarzana e nella zona di Romito Magra (comune di Arcola), dove è stata evacuata un’abitazione a causa di importanti infiltrazioni dal tetto. I vigili del fuoco di Sarzana sono intervenuti anche nel comune di Santo Stefano di Magra quando, intorno alle 5 di questa ...