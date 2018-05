Alla Fiorentina la Coppa Italia

Badelj resta Alla Fiorentina? / Il centrocampista in scadenza potrebbe rinnovare il contratto con la viola : Badelj resta alla Fiorentina? Il centrocampista croato va in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, ma potrebbe anche decidere di rimanere in viola firmando un rinnovo a sorpresa.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 00:15:00 GMT)

Milan escluso dall’Europa League 2019? Tutti i rischi dei rossoneri e le possibili sanzioni. Chi verrà ripescato? Fiorentina Alla finestra : Il Milan rischia di non partecipare alla prossima Europa League. I rossoneri, qualificatisi alla seconda competizione continentale grazie al sesto posto ottenuto in campionato, potrebbero dover rinunciare al torneo per motivi finanziari. L’UEFA ha infatti negato il settlement agement dopo che pochi mesi fa aveva rifiutato il voluntary. Il club ora andrà a giudizio entro la metà di giugno e il consiglio potrebbe applicare diversi sanzioni, ...

Primavera 1 : Juve - poker all'Atalanta e playoff. Roma terza davanti Alla Fiorentina - Bologna retrocesso : Diciannove giorni per ribaltare una stagione. Diciotto minuti per conquistarsi i playoff. Missione compiuta per la Juventus Primavera, che si prende la post-season proprio al rush finale. Nell'ultimo ...

Serie A Genoa - BAllardini : «La Fiorentina ha motivazioni fortissime - la temo» : GENOVA - Esordisce così Davide Ballardini prima della sfida tra il suo Genoa e la Fiorentina : 'Temo la Viola perché è in grande condizione, hanno giocatori importanti e motivazioni fortissime'. Sul ...

PAGELLE/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Allan unico azzurro salvo! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Fiorentina Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Fiorentina-Napoli - Pioli : 'Non abbiamo deciso noi lo scudetto. Vicini Alla perfezione' : Soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti per la grande prova dei suoi: Stefano Pioli aveva chiesto una grande partita ed è stato accontentato, la Fiorentina batte il Napoli 3-0 e non solo resta in ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Contro il Napoli vicini Alla perfezione» : Stefano Pioli commenta così il successo della Fiorentina : 'Rimanere in superiorità numerica dopo cinque minuti è stato un grande vantaggio - spiega a Premium Sport - ma la squadra aveva le idee ...

Fiorentina-Napoli 3-0 - Simeone affonda gli azzurri in 10 per 82 minuti. Sarri a -4 dAlla Juventus : lo scudetto si allontana : Giovanni Simeone affossa i sogni scudetto del Napoli, una settimana dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina vince grazie a una tripletta del giovane attaccante argentino, protagonista assoluto perché è lui a provocare l’episodio che indirizza il match dopo una manciata di minuti: viene atterrato da Koulibaly, proprio lui, l’autore del gol-vittoria a Torino, in avvio e l’arbitro Mazzoleni ...

Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE - la squadra di Sarri chiamata a rispondere Alla Juventus : Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE, il Napoli chiamato a rispondere alla Juventus – Dopo le gare delle 15 in campo Fiorentina e Napoli, partita molto importante soprattutto per lo scudetto, la squadra di Maurizio Sarri chiamata a rispondere alla Juventus dopo il successo di ieri dei bianconeri contro l’Inter. I viola non stanno attraversando un ottimo momento e sperano di conquistare un risultato positivo davanti al pubblico ...

Fiorentina-Napoli - Sarri avverte : “Match più difficile della Juve”. Simeone : “Scudetto Alla Juve…” : Fiorentina-Napoli, Sarri- Non solo Inter-Juventus, la parola scudetto transiterà anche dallo stadio Franchi di Firenze domani alle ore 18:00. Napoli a caccia della Juventus, Fiorentina con il sogno nel cassetto chiamato Europa League. Sarri: “CI VORRA’ ATTENZIONE” Come riportato da Raffaele Auriemma sulle pagine di “TuttoSport”, Sarri avrebbe suonato la carica in vista di domani. “Ci […] L'articolo ...

Fiorentina : Salica chiede Alla squadra punti per l'Europa League - : Saranno penalizzati anche i tifosi viola residenti nelle altre regione e questo ci dispiace: speriamo solo che domenica sia una bella giornata di sport. Scansarsi? Sono giochi che si sviluppano sui ...

Napoli - diecimila tifosi hanno festeggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti : 'Ora pensiamo Alla Fiorentina' : Napoli - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all'alba. diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : Politano-gol - Iachini a un passo dAlla salvezza : REGGIO EMILIA - Seconda vittoria di fila e salvezza ipotecata. Il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e rovina i piani europei di Pioli, che dopo il ko con la Lazio incassa un'altra pesante sconfitta. I ...

Milenkovic - offerte pazzesche dAlla Spagna per la Fiorentina : Nikola Milenkovic , come riporta Il Corriere dello Sport , sarebbe finito nel mirino di alcune società spagnole: trenta milioni di euro l'offerta , sei volte la cifra che è stata versata in estate nelle casse del Partizan Belgrado . Classe '97, è ...