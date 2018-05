Alexi Lubomirski | il principe che ha fotografato il royal wedding

vanityfair

: Alexi Lubomirski: chi è il fotografo del Royal Wedding - infoitcultura : Alexi Lubomirski: chi è il fotografo del Royal Wedding - infoitcultura : Alexi Lubomirski, tutto sul principe fotografo del Royal Wedding - infoitcultura : Chi è Alexi Lubomirski, il principe fotografo scelto da Harry e Meghan -

(Di sabato 26 maggio 2018) Se a contendersi finora il titolo di «più bello del» (sposo escluso, ovviamente) erano David Beckham e il nipote di Lady Diana, Louis Spencer, a ben guardare c’è un altro contendente:, colui che è stato scelto per essere il fotografo ufficiale delle nozze di Harry e Meghan e che, allo stesso tempo, non è passato inosservato tra tutti gli invitati. https://www.instagram.com/p/BjJZCfYDWjL/?taken-by=Quarantadue anni, nato in Inghilterra da madre anglo-peruviana e da padre franco-polacco, è un fotografo (quotato) di moda e di personaggi. Per intenderci, è tra i preferiti di Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. «Bello, bravo e buono». La sua «bio» potrebbe essere riassunta così, in quanto Alex è anche animalista, vegano (la sua dieta è totalmente cruelty free), attentissimo all’ambiente e al sociale (è tra i volti della Concern ...