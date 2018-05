Al voto per il veto su Savona? Quelli pigliano l' 80% Il video Fuorionda choc

Salvini si è irrigidito su Savona perché vuole tornare al voto? : Non al dicastero dell'Economia che nel governo è il principale interlocutore della Commissione europea', leggiamo sul quotidiano milanese, 'Salvini per ora non ha ceduto e ieri, dopo il vertice con ...

Salvini si è irrigidito su Savona perché vuole tornare al voto? : "Se salta Paolo Savona, salta tutto" è in questi giorni il mantra di Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio intenderebbe portare fino all'estremo lo scontro con il Quirinale, che non gradisce la nomina a ministro dell'Economia di una figura così critica nei confronti dell'impalcatura dell'unione monetaria e della Germania. Un irrigidimento che sembra condiviso (anche sui social network) ...

Aperto un dibattito interno sull'analisi del voto dei Circoli PD dell'Unione dei Comuni di Monte Con : Non siamo riusciti a dare la speranza di un mondo migliore, di una Italia migliore. Oggi, l'incognita della formazione del nuovo governo e del nuovo ruolo che il Partito è chiamato a svolgere, dopo ...

Irlanda al voto per il referendum sull'aborto che divide il Paese : È un vero e proprio assalto quello che sta vivendo in queste ore l'aeroporto di Dublino, dove almeno 35mila espatriati stanno confluendo per dire la loro nel referendum che dovrà decidere se mantenere il divieto di aborto in Irlanda, o abolire l'ottavo emendamento della Costituzione, che lo rende illegale in ogni caso.I seggi hanno aperto questa mattina alle sette e rimarranno aperti fino alle nove di questa sera, ora italiana. Domattina alle ...

Palermo - archiviata inchiesta per voto di scambio su ex candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli : È stata archiviata dal gip l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a carico del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli che, nel 2017, sfidò Leoluca Orlando nella corsa a sindaco di Palermo. L’archiviazione era stata chiesta dalla stessa Procura che non aveva trovato riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Tantillo. “Siamo sempre stati certi della sua estraneità ai fatti e questa ...

La cattolica Irlanda al voto per cancellare la legge sul divieto di aborto : Seggi aperti fino alle 23 in Irlanda per l'appuntamento con la storia. Si vota il referendum sull'aborto, in un Paese fortemente cattolico e profondamente diviso. È la sesta consultazione popolare sull'aborto in Irlanda in 35 anni e anche stavolta più di tre milioni di persone decideranno se allinearsi all'Europa e mettere fine al divieto, scritto in Costituzione, all'aborto. Il referendum punta a cancellare la legge che vieta ...

voto Venezuela - Ue minaccia sanzioni per irregolarità : Voto Venezuela, Ue minaccia sanzioni per irregolarità Voto Venezuela, Ue minaccia sanzioni per irregolarità Continua a leggere L'articolo Voto Venezuela, Ue minaccia sanzioni per irregolarità proviene da NewsGo.

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o voto""Spero il Colle gli dia l'incarico oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it

Caos diritti tv Mediapro si salva per un voto. Malagò 'Nuovo incontro con parere legale' : ... in questi anni difficili è sempre stato un punto di riferimento in Lega, stimatissimo anche all'estero e profondo conoscitore del mondo del calcio.

Salvini difende Conte per tenere Savona all'Economia : se saltano loro - salta tutto e si va al voto : "Se salta Savona, salta pure Conte... E se salta Conte, salta tutto". Primo pomeriggio a Montecitorio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno incontrando a pranzo in un ristorante poco distante da qui. Dalla Lega filtra irritazione per l'attesa. "E' tutto nelle mani di Mattarella, gli abbiamo pure dato il nome...", dice una fonte leghista che vuole restare anonima. Tradotto: perché non dà l'incarico a Giuseppe Conte, il ...