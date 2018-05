Aborto | l’Irlanda ha detto sì

vanityfair

: La legalizzazione dell’ #aborto è un risultato storico per l’ #Irlanda e per tutti quelli che lottano e credono nel… - lauraboldrini : La legalizzazione dell’ #aborto è un risultato storico per l’ #Irlanda e per tutti quelli che lottano e credono nel… - RaiNews : L'#Irlanda dice 'sì' all'#Aborto legale, il premier: 'Oggi il culmine di una rivoluzione silenziosa' ?… - ilpost : L’Irlanda ha votato a favore dell’aborto -

(Di sabato 26 maggio 2018) Il 25 maggio passerà alla storia in Irlanda. Il 68% degli irlandesi ha votato «Yes» all’abrogazione dell’ottavo emendamento della Costituzione (introdotto nel 1983), quello che equipara «il diritto alla vita del feto» allo stesso della madre. Così, da oggi, sarà possibile una legge sull’. Che arriverà entro l’anno, dice il premier Leo Varadkar: «Il risultato di oggi è stato il culmine di una rivoluzione tranquilla, che si è sviluppata in Irlanda negli ultimi 10 o 20 anni». Il movimento anti-abortista irlandese ha ammesso subito la sconfitta al referendum, lo ha reso noto il portavoce della campagna Save The 8th John McGuirk, ma ha attaccato: «Presto verrà approvata una legge che permetterà di uccidere i bambini nel nostro Paese». Annunciando poi una grossa battaglia in Parlamento. A trainare la vittoria non sono stati solo, come era prevedibile, giovani, ...