Aborto libero | trionfo dei ' sì' in Irlanda

U2/ Se Bono e compagni si schierano per l'Aborto libero nel referendum irlandese : Il gruppo irlandese del cantante Bono ha postato su twitter il proprio appoggio all'abolizione, nel prossimo referendum, dell'emendamento che vieta l'aborto. PAOLO VITES(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 06:08:00 GMT)U2/ "The Joshua Tree" trenta anni dopo: quattro irlandesi in cerca dell'America, di P. VitesU2/ "The Joshua Tree" trent'anni dopo: dove le strade non hanno nome, di L. Franceschini