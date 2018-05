Aborto | da Sentinelle in Piedi a Irlanda nessuno può più dire no

mainfatti

: #Aborto: da #SentinelleinPiedi a #Irlanda nessuno può più dire no - Mainfatti : #Aborto: da #SentinelleinPiedi a #Irlanda nessuno può più dire no - 000120o : RT @manginobrioches: In #Irlanda stravincono i “sì” all’#aborto. Noi - che abbiamo avuto questo diritto nel 1978 - stiamo ancora qui a com… - neribrixia : RT @manginobrioches: In #Irlanda stravincono i “sì” all’#aborto. Noi - che abbiamo avuto questo diritto nel 1978 - stiamo ancora qui a com… -

(Di sabato 26 maggio 2018) In Italia invece è stata istituita la censura da parte di una multinazionale americana , visto che non c'è stata alcuna levata di scudi dal mondo politico. Nemmeno da Matteo Salvini che in campagna ...