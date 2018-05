gazzettadasti

: Abaccabianca: ad Asti tutto il 'bianco' del Piemonte - - GazzettadAsti : Abaccabianca: ad Asti tutto il 'bianco' del Piemonte - -

(Di sabato 26 maggio 2018) A cura del Diavolo Rosso , in piazza San Martino, i Vermouth in abbinamento a piatti speciali e spettacoli a tema ideati per l'occasione di Chiara Buratti e Federico Lirio . E ancora, nel cortile di ...