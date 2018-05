A Roma una mostra celebra il grande fumettista Andrea Pazienza a trent' anni dalla sua

Dal Campiello la cinquina e una provocazione : il Romanzo italiano fa pena : Cinque editori differenti per la selezione dei finalisti della Giuria dei Letterati ieri a Padova alla 56esima edizione del Premio Campiello: al primo turno con 9 voti è passata Helena Janeczek e il ...

TIFOSI LIVERPOOL AGGREDITI A KIEV / Una stagione sfortunata : Sean Cox e i tifosi della Roma arrestati : tifosi LIVERPOOL AGGREDITI a KIEV, disordini alla vigilia della finale di Champions League che si giocherà tra i Reds e il Real Madrid. Protagonisti tifosi della Dinamo KIEV?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:24:00 GMT)

Papa Francesco visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma - : Il Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche ...

Papa Francesco visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma : Papa Francesco visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma Il Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche Bergoglio ha donato dei libri Parole chiave: ...

Roma - gaffe del capogruppo M5s Ferrara : “A S. Giovanni strisce pedonali luminose” Ma la fotografia è di una città in Spagna : Annuncio con gaffe per il capogruppo pentastellato al Comune di Roma. Nei giorni scorsi, nella Capitale sono iniziati i lavori per l’installazione delle cosiddette strisce pedonali luminose. La sperimentazione, a quanto spiega una nota dal Campidoglio, avverrà in via Amba Aradam, nel punto in cui esattamente un anno fa perse la vita la 16enne Alice Galli, investita da un taxi. Nel tentare di dare enfasi alla notizia, il leader del M5S in ...

Nicky Jam - una notte di reggaeton a Roma : L'artista portoricano di origini dominicane Nicky Jam è pronto a tornare in concerto a Roma all'Ex Dogana, stasera, con il suo Euro tour 2018 - The Series Tour. A partire dalle ore 22.45 i locali di ...

Raggi : “Pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ L'entusiasmo di Coldiretti : "Una grande opportunità" : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:31:00 GMT)

Dark Souls Remastered : un hacker realizza una piRomanzia dagli effetti devastanti : A tutti noi, se abbiamo finito a suo tempo Dark Souls, sarà capitato di incontrare un hacker.Ebbene la piaga dei giocatori che modificano il codice di gioco per ottenere vantaggi nel PvP è inevitabilmente tornata, soprattutto su PC, con il lancio di Dark Souls Remastered. Come riporta Kotaku, Reynolds è un utente già noto dalla community per la sua propensione a mettere mano ai file di gioco, con il risultato di invasioni e scontri fuori dagli ...

Roma - architetti : una commissione per velocizzare le pratiche edilizie : Parole d'ordine: legalità e velocità. Così in attuazione del principio introdotto dal legislatore nazionale l'Ordine degli architetti di Roma sta organizzando una soluzione che promette di velocizzare ...

'Orvieto città del Vino e dell'Arte' - a Roma una degustazione-evento organizzata da Bibenda : ... 101, il Presidente del Consorzio Vino Orvieto, Vincenzo Cecci, il Professore ordinario di Viticoltura presso l'Università degli studi di Milano, Attilio Scienza , il Presidente di Assoenologi ...

Roma - senegalese tenta di stuprare una 40enne nell'androne di un palazzo : messo in fuga dagli inquilini : tentato stupro in via Batteria Nomentana a Roma. Un immigrato ha trascinato una donna con la forza nell' androne di un palazzo di via Batteria Nomentana, una perpendicolare di via Nomentana che...

Matrimonio Pellegrini – Lorenzo si sposa con Veronica Martinelli - alla cerimonia Romana segue una super festa [FOTO E VIDEO] : Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli sposi, il Matrimonio del calciatore giallorosso a Roma: alle nozze anche i colleghi del centrocampista Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli si sono sposati ieri a Roma. Nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, il calciatore della Roma e la sua innamorata si sono uniti in Matrimonio, per poi festeggiare con gli invitati in una location da sogno. Il centrocampista giallorosso ha voluto accanto a sé ...

Roma - Allarme bomba in una banca vicino San Pietro : A llarme bomba in una banca vicino San Pietro a Roma , in un angolo con via della Conciliazione all'angolo con via San Pio X. L'Allarme è scattato verso le 10 di oggi per una telefonata anonima, con ...