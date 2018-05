A Porto Venere operazione Marepulito | recuperate anche le barche 

meteoweb.eu

: @iltramdelletre Venere è perché ci sei tu? Senò sarebbe solo porto?? - semprealtop101 : @iltramdelletre Venere è perché ci sei tu? Senò sarebbe solo porto?? - GazzettadellaSp : Pre-palio e Palmaria Island: navigazione interdetta nel canale di Porto Venere - ghportovenere : #LaSpezia - #PortoVenere via mare: per i residenti costa meno della metà -

(Di sabato 26 maggio 2018) Oltre cinquanta metri cubi di rifiuti, tra cui batterie, materiali plastici, gomme di auto e camion, pezzi di imbarcazioni e quintali di bottiglie sono stati recuperati in mare, alle Grazie, nel comune didurante l’2018, la manifestazione ambientale organizzata dalla ProLoco, realizzata con il patrocinio del Comune, per ripulire costa, fondali e litorale della piu’ grande baia naturale della Liguria. Il borgo delle Grazie (“citta’ dei palombari edelle vele d’epoca”), un paese di marinai, subacquei e maestri d’ascia legato a filo doppio alla cultura marinaresca piu’ classica, e’ stato animato da professionisti delle immersioni, tecnici, appassionati, con il contributo tecnico dei palombari della Marina Militare. Sono stati 20 i sommozzatori in azione, piu’ i volontari a terra: impiegate ...