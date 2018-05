A Foggia il volto migliore della città solidale

Foggia - dopo 22 giorni di agonia muore operaio di 35 anni coinvolto in un’esplosione in fabbrica : Cosimo Del Vicario, 35 anni, era ricoverato all'ospedale di Bari dal 28 aprile scorso, giorno in cui è rimasto gravemente ferito in seguito all'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio per cui lavorava a San Severo, in provincia di Foggia. Nell'incidente coinvolto anche un altro lavoratore, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi.Continua a leggere

Foggia - morto operaio 35enne coinvolto nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio a San Severo : Ventidue giorni di agonia, tra sofferenze e speranze, finiti nella notte tra domenica e lunedì quando le sue condizioni si sono aggravate. Non ce l’ha fatta Cosimo Del Vicario, il 35enne fuochista di San Severo, in provincia di Foggia, che era rimasto gravemente ustionato il 28 aprile nell’esplosione della fabbrica di famiglia in cui si lavorano e si confezionano fuochi e oggetti pirici. Proprio i danni provocati dalle ustioni hanno ...

Foggia - tragedia alla Corsa dei buoi di Chieuti. Anziano muore travolto da un cavallo fuori controllo : Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale sulla morte di un uomo di 78 anni, avvenuta ieri durante la tradizionale Corsa dei buoi che si svolge ogni anno a Chieuti, in provincia di Foggia. L’Anziano stava assistendo alla manifestazione quando è stato travolto prima da un cavallo lanciato ad alta velocità e che, come si può osservare da alcune immagini video diffuse in rete, aveva disarcionato il cavaliere. La ...