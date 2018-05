46 mln tra Svizzera e Dubai | 5 arresti

Trasporti : Clia - 2017 anno record crociere con +8% pari a 2 mln di passeggeri : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – record per le crociere nel 2017. I numeri definitivi superano, infatti, anche le previsioni. Ad annunciarlo è l’associazione internazionale dell’industria crocieristica (Clia): nel 2017 sono stati 26,7 milioni i passeggeri saliti a bordo delle navi da crociera nel mondo, al di sopra delle aspettative che si fermavano a 25,8 milioni, chiudendo così un altro anno di crescita del comparto e raggiungendo ...

Russia - attratti oltre 160 mln di dollari per investimento in Aeroflot - : Il Fondo per gli investimenti diretti russi ha attratto investimenti per un totale di 10 miliardi di rubli , 162,85 milioni di dollari, per la compagnia di bandiera russa Aeroflot. I soldi arrivano ...

presidente marini a forum area interna sud ovest orvietano : "straordinaria opportunità di crescita e sviluppo grazie a 12 mln di risorse ... : ... direttore della programmazione, innovazione e competitività della Regione Umbria, sindaci ed amministratori dei comuni dell'orvietano, rappresentanti delle forze sociali, economiche e del mondo ...

Gdf sequestra coca per 7 mln - un arresto : ANSA, - NAPOLI, 22 MAG - Un uomo di 31 anni è stato arrestato per traffico di stupefacenti dalla Guardia di finanza, nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di oltre 33 chilogrammi di ...

LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto 19 maggio : numeri vincenti - nessun 6 - Jackpot a 37 - 5 mln : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO di oggi 19 maggio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.60/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:20:00 GMT)

Badante si appropria del patrimonio di incapace : sequestrati 2 - 3 mln - : La procura di Termini Imerese ha disposto misure cautelari per una donna, suo figlio e un avvocato. Alla morte dell'anziano, la collaboratrice domestica ha ricevuto in eredità la nuda proprietà di 31 ...

Turismo : mln di turisti cinesi attesi in Ue - pronta ‘Via seta digitale’ per attrarli : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Oggi a Shanghai, in occasione dell’opening della ‘Itb China’, la Fiera Internazionale del Turismo dedicata in particolare al mercato outbound, sono stati annunciati i partner strategici ufficiali per l’attuazione del piano ‘2018 Eu – China Tourism Year’. L’obiettivo è di promuovere il mercato europeo ai viaggiatori cinesi e rendere ancora più appetibile il vecchio ...

Turismo : mln di turisti cinesi attesi in Ue - pronta ‘Via seta digitale’ per attrarli : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Oggi a Shanghai, in occasione dell’opening della ‘Itb China’, la Fiera Internazionale del Turismo dedicata in particolare al mercato outbound, sono stati annunciati i partner strategici ufficiali per l’attuazione del piano ‘2018 Eu – China Tourism Year’. L’obiettivo è di promuovere il mercato europeo ai viaggiatori cinesi e rendere ancora più appetibile il vecchio ...

Turismo : mln di turisti cinesi attesi in Ue - pronta ‘Via seta digitale’ per attrarli (2) : (AdnKronos) – In questo scenario, Select Holding, esclusivo distributore della certificazione Welcome Chinese e partner ufficiale di Etc, ha messo a frutto le sue relazioni istituzionali e commerciali radicate nel mercato turistico cinese. Coinvolgendo i più importanti partner tecnologici locali, l’obiettivo è promuovere le destinazioni europee attraverso i servizi e gli strumenti digitali che i turisti cinesi già utilizzano per ...

In estate stranieri acquisteranno 70 mln bottiglie vino italiano : Roma, 9 mag. , askanews, Anche quest'anno si stima che 62 milioni di turisti stranieri invaderanno il nostro Paese, in testa ci saranno Germania , prima da sempre con circa il 15% del turismo ...

Ai Comuni 2 - 5 mln di euro dalla Regione per interventi edili e stradali : Dopo una prima erogazione di fondi a inizio anno, sono in arrivo dalla Regione altri due milioni e mezzo di euro per opere pubbliche nei Comuni. La Giunta regionale ha infatti approvato la ...

Ad Astaldi contratto da 390 mln in India : ANSA, - MILANO, 7 MAG - Astaldi, in joint venture con Reliance infrastructure limited, si aggiudica il contratto per realizzare la Versova-Bandra Sea Link a Mumbai , India, , infrastruttura che ...

Ad Astaldi contratto da 390 mln in India : ANSA, - MILANO, 7 MAG - Astaldi, in joint venture con Reliance infrastructure limited, si aggiudica il contratto per realizzare la Versova-Bandra Sea Link a Mumbai , India, , infrastruttura che ...

Calabria - Dia sequestra beni per 22 mln : 7.30 La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di circa 22 milioni di euro riconducibili all'imprenditore Girolamo Giovinazzo,ritenuto organico alla cosca Raso-Gullace-Albanese di Cittanova(RC), e attualmente detenuto. Giovinazzo, 45 anni,è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso intestazione fittizia di beni e reati contro la Pubblica Amministrazione. sequestrate 8 società tra ...