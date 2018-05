151 Cetilar Trophy M32 – Iniziate le regate della prima serie di eventi targati 151 Miglia

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) Lagiornata del 151M32: al via leal Porto di Pisa Sonooggi al Porto di Pisa le attesedel 151M32, primo di unadigriffati 151-Trofeo, la regata d’altura, al via giovedì 31 maggio, organizzata dallo YC Repubblica Marinara di Pisa e dallo Yacht Club Punta Ala, con la collaborazione dello Yacht Club Livorno, Porto di Pisa, Marina di Punta Ala e il supporto dei partner PharmaNutra, SLAM, Rigoni di Asiago e Acqua dell’Elba. In acqua i veloci e spettacolari catamarani M32, impegnati nella seconda tappa del circuito europeo Sailings, per ladelle tre giornate in programma: sette le prove disputate oggi, con vento tra i 5 e i 10 nodi e acqua piatta, e leadership provvisoria per lo svizzero Section 16 di Richard Davies davanti agli inglesi di Pindar, capitanati dal più volte iridato match race ...