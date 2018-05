150 euro ai passeggeri-spia Segnalate chi non ha il biglietto

Passeggeri dei bus arruolati come spie - 150 euro a chi segnala i senza biglietto : Un concorso a premi per essere arruolati come spie e smascherare l’eventuale malcostume di Passeggeri e autisti: lo ha promosso la Sad, società per il trasporto pubblico locale dell’Alto Adige, che opera anche nel campo ferroviario e delle funivie. Si reclutano cinquanta novelli 007 che, ovviamente in incognito, saliranno a bordo di bus e treni e -...

Flirt clandestino - chiede 150mila euro all’amante per non raccontare tutto alla moglie : arrestata : Quarantaduenne padovana ricattava l'imprenditore col quale aveva avuto una relazione extraconiugale. L'uomo, 54enne, l'ha incastrata con l'aiuto dei carabinieri. La donna, accusata di estorsione, è ora ai domiciliari.Continua a leggere

Ricatto al ricco industriale : "Dammi 150mila euro o dico tutto a tua moglie". Arrestata amante diabolica : "Se non mi dai i soldi racconto tutto a tua moglie", voleva usare il più classico dei ricatti per ottenere dei soldi facili. Ma le cose per Sara Andretta, sexy 42enne del Trevigiano sono andate ...

'Dammi 150mila euro o dico tutto a tua moglie' - il ricatto all'imprenditore dell'amante quarantenne : Si pagava la bella vita con i soldi di un facoltoso imprenditore . Arrestata dai carabinieri per estorsione una avvenente 42enne trevigiana, Sara Andretta, che ha tentato di estorcere 150.000 euro ad ...

Scu - il pentito : 'Martena mi chiese di acquistare cocaina per 150mila euro' : BRINDISI - Verbali inediti sul traffico di droga nel Brindisino, tra canali di vendita e di approvvigionamento, più i nomi. I nomi degli uomini del narcotraffico, affiliati alla Scu, sono stati ...

Lombardia : Giunta stanzia 150mila euro per sicurezza e vigilanza laghi : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Ammonta a 150mila euro il contributo che la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Terzi ha stanziato per la sicurezza e la vigilanza dei laghi lombardi.“Il finanziamento per il 2018 -spiega l’assessore- ribadisce, da parte della Regione, la volontà di sostenere gli enti preposti alla gestione del demanio ...

Un conto da 100-150 miliardi di euro. Il costo del Contratto M5S-Lega è salatissimo : Quota 100 per le pensioni, reddito di cittadinanza, taglio di Irpef e Ires, sterilizzazione dei rialzi Iva. I macrocapitoli del Contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle valgono già da soli più di una manovra finanziaria, ma alle voci di spesa su cui si è imperniata la campagna elettorale se ne aggiungono ora altre, moltissime, che fanno lievitare i costi del programma ad importi a tre cifre. Considerando le stime sulle ...

BORSA - PIAZZA AFFARI : SPREAD A 150/ Peggior performance in Europa - -2% : spaventa il programma Lega-M5S : SPREAD in rialzo, PIAZZA AFFARI debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:17:00 GMT)

Sardegna : 150mila euro ad Agris per salvare i cavallini della Giara da fame e siccità : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 150.000 euro a favore dell’Agenzia regionale Agris per garantire la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione dei cavallini della Giara, il cui stato di salute risente della mancanza di pascolo dovuta sia alla diminuzione delle risorse alimentari disponibili in natura, sia ai diversi eventi stagionali come la siccità particolarmente prolungata. L’esecutivo ha stato inoltre assegnato ...

Xiaomi Redmi 5 Plus 4GB ram e 64GB rom il prezzo bomba con coupon : meno di 150 euro : Uno dei migliori prezzi online per lo Xiaomi Redmi 5 Plus Gobal con Banda 20, 4GB di ram e 64GB di memoria interna, acquistabile a meno di 150 euro con coupon.Tra gli ultimi smartphone sviluppati dall’azienda cinese con display in formato 18:9 troviamo il modello Redmi 5 Plus, che monta un display piuttosto grande da ben 5.99 pollici e risoluzione FHD+ 2160 x 1080 pixel.E’ infatti uscito a febbraio 2018 e già disponibile ...

Arezzo - un istituto tecnico premia gli studenti meritevoli : assegni da 100 e 150 euro : Una assegno agli studenti con la media oltre il 7,5. E' l'idea della preside dell'istituto "Buonarroti-Fossombroni" di Arezzo: fra i 100 e i 150 euro agli alunni più meritevoli e fino a 300 per le ...