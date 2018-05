15 anni di Legge Sirchia contro il fumo | ecco lo “stato di salute” dei fumatori

Quarant'anni di legge 194 : L'obiezione di coscienza è consentita, insieme all'aborto, in 21 su 25 paesi europei, ma rimane in Italia un tema molto controverso per la sua diffusione tra le più elevate al mondo: nel 2016 era ...

Asili nido - la legge che dà la precedenza a chi risiede da 15 anni in Veneto è incostituzionale : La legge regionale che accorda la precedenza per l'accesso agli Asili nido alle persone che hanno almeno 15 anni di residenza in Veneto è incostituzionale: la Corte costituzionale ha stabilito che non è possibile prevedere che la residenza sia un titolo preferenziale, in quanto è un principio che contrasta con quello di uguaglianza.Continua a leggere

Casa popolare a stranieri dopo i 10 anni in Italia - legge ligure “incostituzionale” : Era il 30 maggio dell’anno scorso quando il consiglio regionale della Ligura approvò la riforma della legge per l’assegnazione delle case Erp (edilizia residenziale pubblica, ma “è irragionevolezza e mancanza di proporzionalità” la norma della Regione Liguria del 2017 che ha stabilito che gli stranieri, per poter partecipare all’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, debbano essere “regolarmente residenti da ...

Due anni dopo la nuova legge - ecco come stanno andando le unioni civili : Foto: Katsu Nojiri/flickr L’11 maggio 2016, dopo un iter legislativo lunghissimo, per la prima volta le unioni civili fra persone dello stesso sesso sono finalmente diventate legali in Italia. Per il secondo anniversario della legge, la promotrice e prima firmataria della legge Monica Cirinnà ha pubblicato sul proprio sito i numeri che mostrano quanti italiani e italiane hanno fatto ricorso alla nuova legge, provincia per provincia. Da quando è ...

Aborto - legge 194 quarant'anni dopo : Aborto, legge 194 quarant'anni dopo Il 22 maggio del 1978, veniva approvata la legge n.194 sull’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). L’Aborto cessava d’essere un reato consumato negli scantinati o in ambulatori improvvisati. Ma l'obiezione di coscienza rende tutt'ora difficile la sua ...

40 anni della legge sull'aborto : il corteo di Milano : La piattaforma "Non una di meno" ha ripreso la serie televisiva "The handmaid's tales" , tratta dal libro di Margaret Atwood e ambientata in un futuro dove cala il tasso di fertilità umana, e ...

“Spegnila e Respira” : a 15 anni dalla Legge Sirchia - ecco lo “stato di salute” dei fumatori lombardi : In occasione dei 15 anni dall’entrata in vigore della Legge Antifumo, detta anche Legge Sirchia dal nome del suo promotore, l’allora Ministro della Salute Girolamo Sirchia, il 26 maggio a Milano verranno presentati i dati sulla salute dei fumatori lombardi, raccolti attraverso i questionari della Campagna “Spegnila e Respira”, l’iniziativa di screening contro il fumo organizzata da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza con la collaborazione ...

40 anni di LEGGE 194 : il video dell'Associazione Luca Coscioni : LaPresse, L'Associazione Luca Coscioni, in prima linea nella tutela delle libertà civili, ha realizzato una serie di video tutorial pensati per fornire a quante più donne possibile una corretta ...

Aborto - 40 anni dopo la 194. La storia del reparto occupato all’Umberto I di Roma : “Tutte donne - applicavamo la legge” : È la notte tra il 21 e il 22 giugno del 1978. Un gruppo di attiviste, infermiere e lavoratrici del Policlinico Umberto I di Roma, insieme a cinque donne che devono abortire, entra alla clinica ostetrica. E occupa un reparto chiuso del secondo piano, con 15 posti letto, camera operatoria e utilizzabile: “Per applicare una legge che ormai era dello Stato e che non trovava applicazione in nessuna parte d’Italia”, racconta oggi Graziella Bastelli, ...

Quarant'anni dalla 194 : come l'Italia è arrivata ad avere una legge sull'aborto : Compie 40 anni la legge sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. A volere una norma che riconoscesse il diritto per le donne all'interruzione volontaria di gravidanza furono soprattutto i...

MPV Umbria. Legge sull'aborto - quarant'anni dopo : Oggi appare "politicamente scorretto" ricordare pubblicamente questa verità, che anche la scienza ci conferma: se infatti è possibile curare ormai molte patologie umane durante il periodo prenatale, ...