Real Madrid - Zidane : "Non siamo favoriti. Più pressione c'è - meglio è" : "'Il segreto del nostro successo? Lavoro e talento" dice Zinedine Zidane. E aggiunge: "In buone dosi. Non è facile essere qui, sappiamo quanto sia complicato e siamo felici di poter giocare un'altra ...

Champions : Zidane 'non siamo favoriti' : ROMA, 25 MAG - "E' una finale e noi non siamo favoriti. Se vogliamo vincere dovremo fare qualcosa di straordinario". Zinedine Zidane si trova per la terza volta consecutiva protagonista alla vigilia ...

Champions - Zidane : 'Real non è favorito - serve impresa col Liverpool' : ROMA - 'E' una finale e noi non siamo favoriti. Se vogliamo vincere dovremo fare qualcosa di straordinario'. Zinedine Zidane si trova per la terza volta consecutiva protagonista alla vigilia della ...

Real Madrid - Zidane : 'Non voglio calcoli. Il mio futuro non dipende dalla vittoria della Champions' : Il primo atto se l'è aggiudicato il Real Madrid, 1-2 importante in Germania in vista della gara di ritorno. Al Bernabeu 90 minuti per conquistare l'ennesima finale di Champions League, contro un ...

Zidane : 'Iniesta è di tutti - non solo del Barça' : 'Iniesta? Per lui ho profonda ammirazione, e non lo vedo come giocatore del Barcellona ma come un campione che appartiene a tutto il mondo del calcio'. Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid,...

Bayern Monaco-Real Madrid - Zidane : 'No - non ce la faremo sotto' : Una grande semifinale tra due club storici del calcio europeo. Primo atto in Germania, secondo in Spagna la settimana prossima. Alla vigilia di Bayern Monaco-Real Madrid, ha parlato così Zinedine ...

Caressa : 'Buffon non sarà come Zidane' : 'Lo dico da comunicatore, Buffon non ha macchiato la sua immagine '. Lo dice Fabio Caressa a Sky Sport durante Sky Calcio Club : 'Non sarà come Zidane come ho letto in giro. Zidane dà l'immagine di una testata alla sua ultima partita, Buffon invece ha detto solo parole, verba volant. Vedrete che ...

Real Madrid - Zidane Non ci sta : 'Indignato da chi parla di furto alla Juventus' : Zinedine Zidane si dice 'Indignato' dalle accuse di 'furto' rivolte al Real Madrid dopo la sfida contro la Juventus nei quarti di finale di Champions. 'Non rispondo a quello che dicono i giocatori, l'...

Zidane Non ci sta : “indignato da chi parla di furto alla Juve” : Zinedine Zidane si dice “indignato” dalle accuse di “furto” rivolte al Real Madrid dopo la sfida contro la Juventus nei quarti di finale di Champions. “Non rispondo a quello che dicono i giocatori, l’unica cosa che dico è che non si può parlare di furto e per questo sono indignato. Per il resto capisco tutto, ognuno difende la propria posizione”, dice il tecnico del Real Madrid tornando sul match con i ...

Zidane Non snobba la Juve : “qualificazione ancora aperta” : “Per noi non cambia niente, quella di domani è un’altra partita. Ovviamente il risultato dell’andata è stato positivo, ma la qualificazione è ancora aperta, c’è il 50% del quarto di finale ancora da giocare”. L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane non snobba la Juventus alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, dove i ‘blancos’ partono dal 3-0 conquistato a ...

Real Madrid - Zidane : 'L'andata non conta - c'è ancora una gara da giocare' : Il 3-0 dell'andata? 'Non cambia niente, domani è un'altra partita, sarà diversa, c'è il 50% del quarto di finale ancora tutto da giocare'. Così Zinedine Zidane, tecnico del Real, alla vigilia del ...

Real Madrid - Zidane scaramantico : 'Non parlatemi di finale...' : 1 di 2 Successiva Madrid - Zinedine Zidane ci prova in tutti i modi. Non vuole che passi il concetto, nel gruppo, che domani la sfida contro la Juventus sia una mera formalità da espletare per ...

Champions League - Zidane : "Abbiamo attraversato fasi complicate. Non c'è Real senza Ronaldo" : "Per noi non cambia niente. Quella di domani è un'altra partita. Ovviamente il risultato di andata è stato positivo, ma la qualificazione è ancora aperta al 50%". Così Zinedine Zidane ha voluto tenere ...

Real Madrid-Juventus - Zidane : 'Lo 0-3 dell'andata non cambierà il nostro approccio' : Nulla di scontato, nonostante il risultato dell'andata: Zinedine Zidane è consapevole delle possibili difficoltà nella sfida di ritorno con la Juventus e per questo ha tenuto a riposo quattro titolari ...