Xylella | Emiliano | “Adesso contenere espansione a tutti i costi”

meteoweb.eu

: Xylella, in consiglio regionale critiche al governo Emiliano - AntennaSud : Xylella, in consiglio regionale critiche al governo Emiliano - DottMilone : Xylella, a Bari corteo contro il decreto Martina e il governatore Emiliano – mediareport - terroninews : XYLELLA ROVENTE: TRA DECRETI E DECRETINI LA PUGLIA RISCHIA DI ESPLODERE «dimentichi, lui ed Emiliano, del pesante… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) “Una manifestazione per non applicare un decreto che attua una direttiva dell’Unione europea si commenta da sola. Io ho assoluta comprensione nei confronti di chi è preoccupato dalle conseguenze dei tagli degli alberi e della lotta contro l’insetto vettore della, ma la moglie ubriaca e la botte piena non si può avere. E in particolare bisogna rispettare gli indirizzi e le leggi”. E’ il commento del presidente della Regione Puglia, Michele,alla manifestazione che si è svolta stamani per sollecitare la non applicazione del decreto Martina che sull’uso di fitofarmaci contro la, la batteriosi che determina l’essiccamento degli ulivi. “Secondo il mio giudizio – ha aggiunto– fino a quando non ci sarà una evidenza scientifica che ci consenta di dire che è stata trovata una cura per gli alberi malati, ...