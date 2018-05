Xiaomi arriva ufficialmente in Italia

(Di venerdì 25 maggio 2018)incon lo smartphone top di gamma Mi Mix 2S e con un altro modello, il Redmi Note 5. Un’anticipazione della volontà dell’azienda di espandersi l’aveva data a inizio mese il ceo diLei Jun, in una lettera aperta ai suoi fan, nella quale parlava di importanti novità. Contestualmente, il brand cinese aveva annunciato l’arrivo ufficiale inper il 24 maggio con due prodotti, scaldando ancora di più la platea di utenti legati al marchio, che proprio nel nostro Paese vanta una delle community di fan tra le più grandi e competenti in materia di smartphone e tecnologie. Pronta ad essere quotata sulla Borsa di Hong Kong con un valore di 100 miliardi di dollari,ultimamente non ha registrato crescite particolarmente elevate, ma a fronte dello storico calo delle vendite degli smartphone nel 2017, il marchio cinese è andato ...

Xiaomi Redmi S2 e Xiaomi Redmi Note 5 sono arrivati in Italia : già in vendita a prezzi super : Sappiamo che tutte le attenzioni sono rivolte all'evento di domani, tuttavia c'è una notizia di cui vale la pena parlare e che riguarda Xiaomi Redmi S2 e Xiaomi Redmi Note 5, recentemente annunciati da Xiaomi. L'articolo Xiaomi Redmi S2 e Xiaomi Redmi Note 5 sono arrivati in Italia: già in vendita a prezzi super proviene da TuttoAndroid. : Sappiamo che tutte le attenzionirivolte all'evento di domani, tuttavia c'è una notizia di cui vale la pena parlare e che riguardaS2 e5, recentemente annunciati da. L'articoloS2 ein: già inproviene da TuttoAndroid.

Xiaomi arriva in Italia : Ecco 5 accessori da indossare : Xiaomi arriverà in Italia il 24 maggio con la presentazione del suo primo store a Milano. Noi per festeggiare vi consigliamo 5 prodotti da indossare tra zaini, magliette ed altro Migliori accessori da indossare di Xiaomi da comprare Mancano pochi giorni allo sbarco di Xiaomi in Italia. Infatti il 24 maggio 2018 ci sarà un evento […] arriverà inil 24 maggio con la presentazione del suo primo store a Milano. Noi per festeggiare vi consigliamo 5 prodotti datra zaini, magliette ed altro Miglioridadida comprare Mancano pochi giorni allo sbarco diin. Infatti il 24 maggio 2018 ci sarà un evento […]

Xiaomi - OnePlus e Hisense : la Cina tech è sempre più vicina (anzi è già arrivata) : Dopo Huawei il continente rosso sbarca in forze con i suoi brand in Europa. Il 24 maggio debutta Xiaomi, l’Ikea della tecnologia consumer. Gli smartphone sono solo una piccola parte del suo business. In pancia ha quasi seimila diversi prodotti: dall’abbigliamento agli elettrodomestici, fino ai purificatori dell’acqua... : Dopo Huawei il continente rosso sbarca in forze con i suoi brand in Europa. Il 24 maggio debutta, l’Ikea della tecnologia consumer. Gli smartphone sono solo una piccola parte del suo business. In pancia ha quasi seimila diversi prodotti: dall’abbigliamento agli elettrodomestici, fino ai purificatori dell’acqua...

Xiaomi arriva in Italia a Milano il 26 Maggio : Trova la location e vinci : Xiaomi arriverà in Italia il 24 Maggio con la conferenza stampa ed il 26 Maggio verrà inaugurato il suo primo store. Per l’occasione lancia un concorso per Trovare la location dello store dove poter vincere tanti sconti e prodotti Xiaomi finalmente in Italia. Come vincere tanti buoni sconto Xiaomi finalmente arriva ufficialmente in Italia ed il 24 […] arriverà inil 24con la conferenza stampa ed il 26verrà inaugurato il suo primo store. Per l’occasione lancia un concorso perre ladello store dove poter vincere tanti sconti e prodottifinalmente in. Come vincere tanti buoni scontofinalmenteufficialmente ined il 24 […]

Xiaomi arriva in Italia : Ecco le migliori Offerte da non perdersi : Xiaomi è pronta ad arrivare in Italia. Il 24 maggio la presentazione ufficiale ed il 26 maggio l’inaugurazione dello Store a Milano. Per ingannare l’attesa Ecco tanti prodotti scontati GearBest fa incetta di sconti sui prodotti Xiaomi. Ecco i migliori Xiaomi arriverà in Italia ufficialmente il 26 maggio 2018 con l’inaugurazione del suo primo store ufficiale […] è pronta adre in. Il 24 maggio la presentazione ufficiale ed il 26 maggio l’inaugurazione dello Store a Milano. Per ingannare l’attesatanti prodotti scontati GearBest fa incetta di sconti sui prodottiarriverà inufficialmente il 26 maggio 2018 con l’inaugurazione del suo primo store ufficiale […]

Xiaomi : dal 24 maggio arriva ufficialmente in Italia con i suoi prodotti (smartphone compresi) : E’ una storia che racconta un grande successo imprenditoriale quella di Xiaomi, l’ormai celebre produttore cinese che da semplice start-up nel giro di 8 anni è riuscito ad imporsi in un settore molto competitivo come quello dell’elettronica di consumo, partendo dalla Cina ed espandendosi in molti altri paesi del mondo. I più avvezzi agli acquisti online anche in Italia hanno già da tempo accesso ai principali prodotti ... : E’ una storia che racconta un grande successo imprenditoriale quella di, l’ormai celebre produttore cinese che da semplice start-up nel giro di 8 anni è riuscito ad imporsi in un settore molto competitivo come quello dell’elettronica di consumo, partendo dalla Cina ed espandendosi in molti altri paesi del mondo. I più avvezzi agli acquisti online anche inhanno già da tempo accesso ai principali...