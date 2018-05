Xiaomi alla prova del mercato italiano Come cambia la strategia del brand cinese

Xiaomi Mi 8 è più reale - grazie alla possibile foto della scatola e del pannello frontale : Xiaomi potrebbe presentare i suoi nuovi prodotti il prossimo 31 maggio, e il protagonista principale potrebbe essere Xiaomi Mi 8, di cui trapela la possibile immagine della scatola. L'articolo Xiaomi Mi 8 è più reale, grazie alla possibile foto della scatola e del pannello frontale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi e tecnologia low cost alla conquista del'Italia - le cose da sapere : Xiaomi è un marchio che non rappresenta nulla di nuovo per chi è appassionato di tecnologia. Per chi, invece, non è un grande fan del mondo tech potrebbe essere un brand che presto imparerà a conoscere, perché il suo arrivo ufficiale in Italia potrebbe aprire una nuova era. Per chi volesse qualche numero sulla grandezza del colosso cinese basta evidenziare solo quello relativo ai quasi cento milioni di smartphone venduti nel 2017 e che, ...

Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3 potrebbero essere lanciati alla fine di maggio : Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal popolare social network cinese Weibo, entro la fine di maggio dovrebbero arrivare gli Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3

Xiaomi alla Borsa di Hong Kong. Verso Ipo da 10 miliardi di dollari : Xiaomi, società cinese che produce smartphone e altri dispositivi elettronici, ha avviato ufficialmente il suo percorso Verso la quotazione sulla Borsa di Hong Kong. Fondata nel 2010 e con tassi di ...

La società di smartphone Xiaomi verso l'Ipo più grande degli ultimi 4 anni alla borsa di Hong Kong : Xiaomi si avvicina alla quotazione: la società cinese di smartphone ha depositato i documenti per la Ipo alla borsa di Hong Kong, nel piano che porterebbe il valore di Xiaomi fino a 100 miliardi di dollari. L'operazione sarebbe la più grande del suo genere negli ultimi 4 anni per una società tecnologica cinese, dai 21,8 miliardi raccolti da Alibaba nel 2014. Nel file non sono stimate le azioni da collocare, non meno di 10 ...

Xiaomi Redmi 5 Plus soffre di burn in con MIUI 8.4.19 beta - non installatela : Una versione leaked di Android 8.1 Oreo per Xiaomi Redmi 5 Plus sta causando gravi problemi al display dei dispositivi sui quali è stata installata.

Era una Xiaomi Mi Band 3 quella che indossava Lei Jun alla presentazione di Black Shark? : All'evento di presentazione dello smartphone da gaming di Black Shark c'era anche Lei Jun, CEO di Xiaomi, che potrebbe aver avuto al polso una Xiaomi Mi Band 3.