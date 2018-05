World War Z si mostra in un nuovo video gameplay : Fino ad ora non ci sono state molte news relative a World War Z, adattamento videoludico dell'opera di Max Brook. Come un fulmine a ciel sereno però, ecco spuntare un trailer gameplay.Come riporta Gamingbolt il trailer promette una campagna in cooperativa attraverso il mondo con diverse trame e obiettivi, come in tutti i titoli a tema zombie i giocatori saranno in grado di costruire fortificazioni improvvisate ed utilizzare armi fisse per ...

World Superyacht Awards 2018 – La vittoria al CRN M/Y Constance 60 metri : CRN M/Y Constance 60 metri vince ai World Superyacht Awards 2018 CRN vince ai prestigiosi World Superyacht Awards 2018 con M/Y Constance 60 metri, aggiudicandosi il Voyager’s Award, che premia l’itinerario di navigazione più spettacolare realizzato nel 2017. Organizzato dal gruppo editoriale Boat International Media nell’elegante cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, l’evento celebra l’eccellenza del mondo nautico, coinvolgendo Armatori e ...

I dinosauri sbarcano a Cinecittà World con "Jurassic War" : Roma, , askanews, - A Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv alle porte di Roma, è arrivata la nuova attrazione "Jurassic War - La battaglia dei dinosauri", un simulatore in 4D ...

Il noto hacker "Dr Mengele" andrà in prigione per un attacco DDoS a World of Warcraft : A volte una bravata può costare davvero cara, lo sa bene Calin Mateias, il 38enne rumeno noto al grande pubblico con lo pseudonimo di "Dr Mengele" che andrà in prigione per aver lanciato un attacco DDoS ai server europei di World of Warcraft, nel maldestro tentativo di impedire ai suoi rivali di accedere al gioco.Il Dipartimento di Giustizia americano, dopo aver chiesto e ottenuto l'estradizione di Mateias dalla Romania, ha condannato l'hacker a ...

Come fa la moneta di World of Warcraft a valere più di quella di uno stato : Blizzard ha tirato fuori dalle proprie tasche ben 200 milioni di dollari dal 2004 al 2008 per sostenere il suo celeberrimo e stragiocato MMO Quante volte vi è capitato di spendere delle monete virtuali all’interno di un videogioco? Per gli appassionati del gioco di ruolo World of Warcraft questa non è assolutamente una novità. Da oggi però, sarà meglio fare più attenzione a Come valutare i soldi spesi online. Come ha calcolato Fortune, la ...

Il desiderio di Rod Fergusson? Vedere il Brumak di Gears of War in Monster Hunter World : Qual'è il desiderio di Rod Fergusson di The Coalition? Probabilmente lo stesso di alcuni giocatori, ovvero Vedere il Brumak di Gears of War all'interno di Monster Hunter World, il gioco di Capcom che ha registrato ben 7,9 milioni di copie distribuite.Fergusson ha dichiarato su Twitter che sarebbe favorevole a un eventuale crossover tra i due apprezzati giochi ma, come precisa, si è tratto di una "provocazione".Nel tweet, riportato da ...

World SBK Warm Up Tour al Castel Guelfo : Da martedì 8 a giovedì 10 maggio il Castel Guelfo The Style Outlets ospiterà il World SBK Warm Up Tour, un’iniziativa che permetterà a tutti gli appassionati delle due ruote (e non solo) di vivere l’atmosfera unica del campionato mondiale MOTUL FIM Superbike, che dall’11 al 13 maggio sarà di scena al vicino Autodromo di Imola. […] L'articolo World SBK Warm Up Tour al Castel Guelfo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Spacewar! - John Madden Football - Tomb Raider e Final Fantasy VII aggiunti nella World Video Game Hall Of Fame : La "World Video Game Hall of Fame" ideata dallo Strong National Museum of Play di Rochester, New York, vede ora altri quattro giochi aggiungersi alla lista e si tratta di alcuni grandi nomi che hanno avuto un'influenza importante sull'industria dei Videogiochi.Come riportato da Gamespot, Spacewar! del 1961, che è considerato da molti il ​​primo Videogioco, è ora nella Hall of Fame. Creato al Massachusetts Institute of Technology e ...

World of Warcraft : i reenactor del gioco lo portano nella vita reale : Avrete senz'altro visto gente vestita in abiti della Guerra Civile per ricreare battaglie storiche, ebbene come ci fa notare Venturebeat proprio dello stesso tipo di reinterpretazione è quella che ha avuto World of Warcraft.I reenactor appassionati del titolo hanno ricreato, in una foresta a sud di Praga, il celebre MMORPG di casa Blizzard per un totale di 150 persone che si sono radunate per due giorni di fandom estremo.L'evento è una ...

Al via la beta di World of Warcraft : Battle for Azeroth : Arrivano ottime notizie per tutti i fan del famoso World of Warcraft: la nuova espansione Battle for Azeroth ha lasciato l'alpha ed è entrata in beta.Blizzard ha già inviato delle chiavi per accedere alla fase e ha confermato che presto ne distribuirà delle altre. In questa occasione, come riporta VG247.com, il level cap del personaggio sarà 120 e il team ha dichiarato di controllare anche le modifiche che possono influenzare i vari addon creati ...

L'Italia trionfa al Sony World Photography Awards. Ecco le foto più belle : Crediti foto: Luca Locatelli Luca Locatelli è un artista milanese la cui fonte d'ispirazione è la narrazione visiva delle interazioni tra cultura, scienza e ambiente. Ha vinto nella categoria ...

