Wired Next Fest | Reale Mutua premia l’idea vincente di Welfare Together

Moda : Diesel lancia a Wired Next Fest capsule per ridurre durata riunioni : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Diesel lancia una capsule che non ha nulla a che vedere con gli abiti, ma punta a comprimere i tempi del lavoro per potersi godere di più la vita. Si chiama The capsule ed è il prototipo di una sala progettata per ridurre al minimo la durata delle riunioni nelle aziende. Il principio è semplice, spiegano dalla maison: la sala è volutamente scoModa per fare in modo che chi deve prendere decisioni sia portato a ...

Zerocalcare al Wired Next Fest : “Mi prendo una pausa dai fumetti” : (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) Zerocalcare si prende una pausa dai libri. Una dichiarazione non da poco quella rilasciata dal fumettista, ospite dell’edizione 2018 del Wired Next Fest a Milano: “Sono un po’ stanco, è la prima volta che ne chiudo uno e non ho idee per il successivo. Mi sono stancato di essere sempre a palla e sotto pressione. Vorrei sperimentare di più“. La notizia viene poco dopo la pubblicazione ...

Le foto del primo giorno del Wired Next Fest 2018 a Milano : È iniziata l’edizione 2018 del Wired Next Fest a Milano. Come ogni anno, saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno sui due palchi e nei vari spazi del Festival ai Giardini pubblici Indro Montanelli. Il tema di quest’anno è la contaminazione, che sarà esplorata attraverso numerosi ospiti, interventi, workshop e anche appuntamenti di musica live. Quest’anno si alternano sul palco: dall’ex presidente della Camera ...

Diesel lancia al Wired Next Fest The Capsule - contro le riunioni troppo lunghe : Sapevate che il 50% del tempo passato in riunione è tempo buttato? Lo dimostrano recenti ricerche ed è proprio per questo che un’azienda come Diesel ha deciso di precorrere come al solito i tempi e di invertire la tendenza con la sua nuova campagna di comunicazione chiamata The Capsule. All’inaugurazione del Wired Next Fest 2018 a Milano, questo 25 maggio, il brand di moda mostra in anteprima il prototipo della sua capsula ...

Wired Next Fest - cosa vedere il primo giorno : Per chi ha voglia di lasciarsi contaminare dalla tecnologia, dall’innovazione, dalla musica il Wired Next Fest ritorna con il suo annuale appuntamento ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Le contaminazioni sono il tema dell’edizione 2018, quindi gli incontri tra mondi, idee e tecnologie. L’evento parte oggi, venerdì 25 maggio, continua sabato 26 maggio e si conclude domenica 27 maggio. Una intensa prima giornata, con ...

Innovazione : Audible presente per il secondo anno consecutivo al Wired Next Fest : Audible, società Amazon leader nell’audio entertainment di qualità, sarà presente per il secondo anno consecutivo al Wired Next Fest, il più grande evento italiano dedicato alla cultura dell’Innovazione, che torna a Milano per la sesta volta, dal 25 al 27 maggio ai Giardini Montanelli di Porta Venezia. Centinaia di relatori italiani e stranieri si susseguiranno in interviste e laboratori per parlare di come sta cambiando il mondo, dalla ...

Wired Next Fest - tutti gli incontri sul lavoro : Parlare di lavoro significa sempre più parlare di tecnologia, automazione, intelligenza artificiale e cambiamenti di lungo periodo, ecco perché il Wired Next Fest mette fortemente al centro questo tema nell’arco della tre giorni di eventi, ai Giardini Montanelli dal 25 al 27 maggio. Il futuro del lavoro sarà il tema numerosi talk in programma nel palinsesto ma sarà l’oggetto di workshop con Adecco, che organizzerà alcune sessioni ...

Wired Next Fest 2018 : lasciatevi condurre da Carolina Di Domenico : Avrò avuto otto anni, forse nove, e ricordo nitido che mi sentivo bassa e piccola rispetto al resto del mondo e del pubblico». L'artista che ti ha emozionato di più incontrare? «Robert Smith, The ...

Radio 2 al Wired Next Fest con le sue voci più amate : É da sempre una delle Radio più vivaci e giovani d’Italia, capace di sperimentare continuamente con musica e contenuti. Averli al nostro luna park dell’innovazione, quindi, è sembrato quasi inevitabile: per questo Rai Radio2 è partner dell’edizione 2018 del Wired Next Festival dal 25 al 27 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Saranno tanti i talent dell’emittente a salire durante i tre giorni sul palco del ...

Al Wired Next Fest 2018 arriva la silent disco : (foto: Getty) La musica è da sempre un elemento centrale del Wired Next Fest, il Festival dell’innovazione di Wired che anche quest’anno torna, dal 25 al 27 maggio, ai Giardini Indro Montanelli di Milano. E quest’anno, oltre ai concerti e ai numerosi incontri con artisti e discografici, la musica sarà protagonista anche di un’inedita iniziativa realizzata in collaborazione con Audi. Al pubblico del Wired Next Fest, ...

Tutta la musica del Wired Next Fest : Sta per arrivare la tre giorni del Wired Next Fest 2018, da venerdì 25 a domenica 27 maggio (qui tutto il programma). Tanta musica live, ma anche tanti panel in cui si parlerà dell’ecosistema musicale in tante delle sue declinazioni. Sistemi musicali Protagonisti dell’incontro saranno Chiara Santoro e The Andrè. Chiara Santoro è Music Content Partnerships Manager per YouTube e Google Play (Italy, Spain) e Music data partnerships ...

Wired Next Fest - cosa seguire se sei un giornalista : Ahmed Shihab-Eldin L’Ordine dei giornalisti ha bocciato la nostra proposta di aprire dei corsi per dare crediti di aggiornamento ai giornalisti che partecipano al Wired Next Fest. Visto che noi crediamo che ci siano ospiti che vale la pena sentire, se siete giornalisti o se siete interessati a capire come cambia non solo l’editoria, ma tutto il mondo che ci circonda, li elenchiamo qui sotto per praticità. Non vi daranno punti per l’aggiornamento ...