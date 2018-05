Wind e Tre propongono offerte in fibra a prezzi davvero vantaggiosi

Adesso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della rete unica Wind-Tre : Finora sono avanzati nel silenzio i lavori di unificazione delle reti di Wind e Tre, che grazie alla loro unione hanno lasciato spazio all'insediamento di Iliad L'articolo Adesso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della rete unica Wind-Tre proviene da TuttoAndroid.

A che punto è la reta unica Wind Tre? Città servite in mappa interattiva : Dove è possibile già beneficiare della rete unica Wind Tre? In quale Città e specifiche regioni il segnale dei due operatori unici prima indipendenti e ora uniti è già attivo per i clienti? Due nuove mappe ufficiali presenti sui rispetti siti dei vettori (in realtà la stessa cartina interattiva ma con grafica diversa), ci forniscono delle puntuali informazioni in merito. Il lungo percorso che porta alla rete unica Wind Tre è abbastanza ...

Tre scritte possibili con SIM Iliad Italia : perché potrebbe apparire Wind? : Sta iniziando un mese di fuoco per quanto riguarda la questione del lancio sul mercato di Iliad Italia. Proprio ieri, su queste pagine, vi ho riportato le ultime notizie per quanto concerne la questione delle infrastrutture, con importanti novità provenienti soprattutto dalla Lombardia. Oggi 22 maggio, invece, vogliamo approfondire un'altra questione importante, vale a dire quello che leggeremo sul nostro display nel momento in cui andremo ad ...

Buone notizie per la rete unica Wind Tre : ZTE sollevata dalle sanzioni? : Il lungo processo per la rete unica Wind Tre passa anche per le alterne vicende di ZTE (partner tecnologico per l'infrastruttura del segnale mobile), oramai e chiaro. L'azienda cinese, nelle ultime settimane come ampiamente raccontato, ha subito una duro attacco dagli Stati Uniti con sanzioni che obbligano le aziende americane a non venderle componenti hardware per sette anni. Nei tentativi di negoziazione tra le due potenze, tuttavia, ora si ...

Wind Smart Easy : le proposte per i clienti Tim - Vodafone - Tre - MVNO : Wind Smart Easy sono le proposte dell’operatore arancione per i clienti Tim, Vodafone, Operatori virtuali e per gli ex clienti indipendentemente dall’operatore attuale che si possono attivare entro il 22 maggio. In alcuni casi sarà necessario attendere la ricezione di un SMS Winback, mentre negli altri occorre richiedere i codici coupon online che poi andranno portati in negozio per l’attivazione di una delle offerte dedicate ...

Londra in festa (ma non troppo) per il matrimonio di Harry e Meghan. A Windsor attese oltre 100mila persone : Se non fosse per le edicole piene di gadget e per i negozi di souvenir, si direbbe che in questa Londra assolata e calda, non ci sia molto entusiasmo per il Royal Wedding di Harry e Meghan. A Buckingham Palace nessun sussulto: poche persone e bandiere ancora ammainate. Parchi affollati di gente a godersi il sole di primavera e turisti ammaliati di fronte al London Eye. Artisti di strada vivacizzano Trafalgar Square e la gioventù inglese ...

A Windsor carrozze e soldati mentre Meghan e il principe Harry fanno le prove : Sfilata anticipata di carrozze e reparti militari della guardia d'onore, attorno al castello di Windsor, per le prove generali del matrimonio fra il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle di sabato.Ad assistere a questo assaggio iniziale di festa, i primi visitatori e le troupe già schierate delle tv di mezzo mondo accanto a paparazzi e reporter di faccende reali. Accolti da una giornata di sole (si prevede bel tempo anche per ...

A Wind Tre il premio "Hr Innovation per il miglior processo di Performance Management" : È Wind Tre l’azienda italiana più innovativa nell’ambito del processo HR di Performance Management, caratterizzato da un forte focus sullo sviluppo delle persone e non solo sulla semplice valutazione...

Nessuna tregua per la rete unica Wind Tre? ZTE sempre al bando : Per chi segue le vicende legate alla rete unica Wind Tre in sviluppo in Italia, una nuova preoccupante notizia arriva dagli Stati Uniti in riferimento a ZTE, partner tecnologico per l'infrastruttura tecnologica dell'operatore mobile italiano. Non si ammorbidisce la posizione del congresso USA nei confronti dell'azienda cinese che continua ad essere messa al bando con ovvie conseguenze. Riavvolgiamo brevemente il nastro della vicenda ...

Bollette a 28 giorni - multa in arrivo per Tim e Wind Tre : Comunicazioni poco chiare e trasparenti agli utenti nel passaggio dalle Bollette a 28 giorni a quelle mensili. Per questo motivo l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deciso di multare le compagnie telefoniche Tim e Wind Tre. Nei mesi scorsi le compagnie telefoniche sono state obbligate per legge a tornare alla fatturazione mensile da quella a 28 giorni e diffidate dall’Agcom ad applicare rincari a seguito della rimodulazione ...

Tlc - Agcom avvia procedimento sanzionatorio contro TIM e Wind Tre : Faro dell'Agcom su due compagnie telefoniche relativamente alla fatturazione su base mensile . L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni , nell'ambito dell'attività di vigilanza sul ripristino ...

Tim all’assalto di Wind Tre : chiamate illimitate e più di 30GB a 10€ : Tim all’assalto dei clienti Wind Tre con la migliore proposta mobile del mercato: Ten GO 31,6GB e chiamate illimitate a 10,82€. La tariffa può essere attivata in alcuni negozi oppure online con costi differenti. Scopriamo come attivarla e quali sono tutti i costi visibili e nascosti. Tim Ten GO + 21,7GB Free Dedicata ai clienti Wind Tre e, secondo indiscrezioni, anche ad alcuni operatori virtuali, la migliore tariffa Tim di sempre per ...

Wind Tre contro Vodafone e TIM : offerte low cost a confronto : Wind Tre contro Vodafone, Tim contro Wind, Tre contro Vodafone, tutti contro tutti nella guerra per la tariffa più conveniente che possa convincere il cliente dell’operatore concorrente ad effettuare il passaggio e di portare con sé il proprio numero con la ben nota portabilità. Tutte le proposte di maggio da poter attivare online o in negozio dedicate ai clienti Wind, Tre, Vodafone, Tim e di operatori virtuali. Wind contro operatori ...

I dieci costi nascosti di TIM - Vodafone - Wind e Tre : indagine impetuosa a maggio 2018 : Ci sono moltissimi costi nascosti di TIM, Vodafone, Wind e Tre che spesso creano un forte malumore tra gli utenti italiani. Dopo aver analizzato le singole Reti dal punto di vista delle performance in ambito mobile, oggi tocca concentrarsi su un altro studio estremamente interessante e che si spera possa mettere in guardia il pubblico da sgradite sorprese in futuro in caso di sottoscrizione di un nuovo piano. Vedere per credere quanto reso ...