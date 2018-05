WhatsApp | in arrivo l' aggiornamento con condivisione Facebook

WhatsApp - nuovo update pronto e sarebbe in arrivo una funzionalità sorprendente : WhatsApp gode ancora di grande stima da parte dell'utenza. Sembrano essere questi i responsi che vengono inequivocabilmente regalati dal numero di download registrati dall'app sul Play Store e sull'Apple Store. Dal 2009 nessuna piattaforma dedicata alla messaggistica si è avvicinata ad insidiare la sua leadership. Occorre sottolineare che le alternative non mancano, molto spesso sono valide e in alcuni casi godono persino di un numero di ...

WhatsApp : novità in arrivo sui gruppi - le nuove funzioni Video : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata in Italia e non solo. L'app conta infatti circa un miliardo e mezzo di iscritti e almeno la meta' di essi utilizza la piattaforma giornalmente per comunicare con amici e parenti. L'applicazione contiene molteplici funzioni molto allettanti per tutti gli utenti, motivo per cui quest'ultimi preferiscono l'app dal pallino verde a tutte le altre di messaggistica. Di mese in mese sono ...

WhatsApp - aggiornamento in arrivo e una grande sorpresa attesa : ecco quale Video : WhatsApp è l'app di messaggistica più diffusa al mondo. Non è un opinione, ma un dato di fatto certificato dai dati forniti dai vari store rispetto al numero dei download. La concorrenza non manca, spesso è anche valida. Tuttavia, allo stato attuale, non sembrano esserci elementi che possano mettere in discussione la leadership della piattaforma acquistata da Facebook e Mark Zuckerberg nel 2014. Lo usano tutti: ragazzi, adulti e anziani. Chi ha ...

WhatsApp/ Novità in arrivo per i gruppi : ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento : WhatsApp, Novità in arrivo per i gruppi: ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento. L'applicazione più scaricata in Italia si rinnova ed è pronta a nuove possibilità interessanti.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:22:00 GMT)

WhatsApp : in arrivo una nuova funzione - le cose da sapere : WhatsApp esiste da nove anni: era il 2009 e gli ex dipendenti di Yahoo che l'avevano fondata non pensavano certo potesse arrivare a questo successo planetario. La realtà dei fatti, invece, racconta che ci si trova di fronte ad un qualcosa che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Al giorno d'oggi continua ad essere il sistema di messaggistica più diffuso, nonostante una concorrenza folta ed assolutamente valida. Nessuno dei rivali più quotati ...

WhatsApp : nuovo aggiornamento in arrivo - le cose da sapere Video : WhatsApp non smette di sorprendere e torna ad essere al centro dell'attenzione per via di un nuovo aggiornamento che sta per fare il suo ingresso sugli smartphone di tutti gli utenti. Nel corso dell'ultimo periodo, la piattaforma ha apportato molti cambiamenti sostanziali che hanno fatto piacere ai consumatori. L'app infatti conta sempre più iscritti: si parla di più di un miliardo di utenti che in tutto il mondo hanno installato l'applicazione ...

WhatsApp - c'è aria di rivoluzione : ecco le novità in arrivo per gli utenti Video : 2 #Whatsapp è in continua evoluzione. Sono innumerevoli le notizie che ruotano attorno alla famosa app di messaggistica. Ovviamente merito degli sviluppatori del colosso che di giorno in giorno sono costantemente al lavoro. L'obiettivo è quello di sopraffare la concorrenza, con aggiornamenti sempre pensati per l'utente finale. Sono poche le alternative ed è chiaro comprenderlo grazie al numero di download visionabile negli ...

WhatsApp e Messenger : in arrivo la rivoluzione - le cose da sapere assolutamente Video : #WhatsApp e Messenger una cosa sola? non ancora. E non è detto che mai questo possa accadere. Nel frattempo ci si trova in un periodo in cui entrambe le applicazioni sono interessate da profondi cambiamenti. Si tratta di due tra le app di messaggistica più diffuse e si caratterizzano per la loro capacita' di essere multi-piattaforma. WhatsApp, com'è noto, è diventata una vera e propria piattaforma basata sul numero d'utenza telefonica, mentre ...

WhatsApp novità in arrivo : adesivi e video chiamate di gruppo annunciati : Secondo quanto affermato alla conferenza F8 di Facebook, WhatsApp in futuro sarà aggiornato e implementerà le video chiamate di gruppo e gli adesivi.Facebook durante la conferenza F8, ha annunciato che nei prossimi mesi saranno implementate alcune interessanti novità sull’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.WhatsApp le novità annunciate alla conferenza F8 di Facebook: i dettagliIl direttore di ...

WhatsApp : ecco la funzione privacy nascosta su Android e grandi novità in arrivo Video : #WhatsApp è un fiume tecnologico in piena. L'aprile che ci stiamo lasciando alle spalle, pur senza stravolgimenti, ha messo in atto una serie di cambiamenti importanti per l'applicazione. Soprattutto nella sua versione per #Android. Il mese è stato quello in cui sono state aggiunte delle funzionalita' importanti. L'app per il sistema operativo di Google si è finalmente dotato della possibilita' di registrare le note vocali senza tenere premuta ...

WhatsApp : un trucco molto utile e le anticipazioni sulla rivoluzione in arrivo Video : #Whatsapp ha una concorrenza agguerrita. Basta dare un'occhiata ai vari store per capire quante siano le applicazioni che possono essere concorrenti della popolare app di messaggistica. Sono tantissimi i sistemi multi piattaforma che consentono lo scambio di messaggi, foto, Video e files, ma nessuna di queste riesce a raggiungere i numeri di quello che dal 2009 può essere considerato il leader assoluto nel settore. Si tratta di una concorrenza ...

WhatsApp : un trucco molto utile e le anticipazioni sulla rivoluzione in arrivo : Whatsapp ha una concorrenza agguerrita. Basta dare un'occhiata ai vari store per capire quante siano le applicazioni che possono essere concorrenti della popolare app di messaggistica. Sono tantissimi i sistemi multi piattaforma che consentono lo scambio di messaggi, foto, video e files, ma nessuna di queste riesce a raggiungere i numeri di quello che dal 2009 può essere considerato il leader assoluto nel settore. Si tratta di una concorrenza ...

WhatsApp : la rivoluzione del Gdpr e un'altra in arrivo - le cose da sapere : #Whatsapp ha cambiato il modo di comunicare dell'umanità. È l'app iconica di come gli smartphone si siano inseriti in maniera prepotente nella quotidianità dell'uomo. Bastano davvero pochi secondi per recapitare a chi sta dall'altra parte del mondo un messaggio testuale, una nota vocale, un video, una foto o persino un files. Oggi le alternative non mancano e spesso sono anche valide, ma stando ai numeri degli store non si riesce a non notare ...

WhatsApp - in arrivo le note video : 24 Aprile 2018 - Con quasi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo , WhatsApp è di gran lunga l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata e apprezzata. Facile da utilizzare e affidabile , anche se non manca qualche malfunzionamento di tanto in ...