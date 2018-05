: Weinstein,10mln cauzione e braccialetto - NotizieIN : Weinstein,10mln cauzione e braccialetto - TelevideoRai101 : Weinstein,10mln cauzione e braccialetto -

Per non finire in carcere Harveyaccusato di stupro da due donne, deve pagare unadi 10 milioni di dollari, di cui 1 mln in contanti. Lo ha stabilito il giudice di New York, aggiungendo che il produttore cinematografico deve consegnare il passaporto e indossare un dispositivo Gps, una sorta di, per essere sempre rintracciabile. Intanto l'avvocato diha spiegato che il suo cliente "intende dichiararsi non colpevole".(Di venerdì 25 maggio 2018)