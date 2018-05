Weinstein sta per consegnarsi alla polizia di Manhattan E' accusato di stupro

GWYNETH PALTROW : "BRAD PITT MI DIFESE DA HARVEY Weinstein"/ L'attrice dopo le avance : "È stato fantastico" : GWYNETH PALTROW racconta come l'allora fidanzato Brad PITT la DIFESE da HARVEY Weinstein dopo aver subito pesanti avance sessuali. La reazione dell'attore.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:19:00 GMT)

Gwyneth Paltrow : “È stato Brad Pitt a salvarmi da Weinstein” : La storia l’aveva già raccontata: Harvey Weinstein le chiese un massaggio in una camera d’albergo che lei si rifiutò di fargli. Ora Gwyneth Paltrow è tornata sull’argomento durante un’intervista nel programma radiofonico di Howard Sternè, Sirius XM. L’attrice ha raccontato di come quella proposta l’abbia scioccata anche perché al tempo aveva 22 anni è stava per ottenere la parte in Emma, il film che l’avrebbe ...

Accusato di molestie - si dimette il procuratore di Ny. Era stato lui ad avviare l'azione legale contro Weinstein : Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman si è dimesso dall'incarico dopo che quattro donne lo hanno Accusato di abusi sessuali e violenze fisiche. Strenuo oppositore di Donald Trump di cui ha sfidato davanti alla giustizia varie misure, Schneiderman è noto per la dura posizione presa nei confronti del produttore hollywoodiano Harvey Weinstein, Accusato da decine di donne di violenze sessuali. Era stato proprio lui, ...

Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein : Due importanti case di produzione di Hollywood – Plan B e Annapurna Pictures – hanno comprato i diritti necessari per fare un film sull’inchiesta del New York Times che ha raccontato per la prima volta le accuse di abusi sessuali contro Harvey Weinstein, The post Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

Ashley Judd/ “Weinstein voleva un massaggio da me - stavo per picchiarlo” : Ashley Judd: “Weinstein voleva un massaggio da me, stavo per picchiarlo”. Parla la nota attrice americana che oggi festeggia il suo 50esimo compleanno: ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:38:00 GMT)