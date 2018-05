Weinstein si consegna ma paga subito la cauzione ed esce (con il braccialetto elettronico) : Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di...

Stupro : Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New York : La notizia era attesa da stamattina, ma ora si è realizzata. Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New York. L'arresto segue mesi di indagini su aggressioni a diverse donne. Secondo quanto ...

Weinstein si è consegnato alla polizia. Libero su cauzione : Il produttore di Hollywood Harvey Weinstein, accusato da oltre cento donne di molestie sessuali e stupro, si è presentato in un commissariato del New York Police Department, a Manhattan, dove è stato arrestato. All'arrivo al commissariato non ha fatto alcuna dichiarazione alla stampa. Weinstein indossava una giacca blu, con una camicia bianca ed un pullover blue e sotto il braccio portava tre libri. Secondo quanto anticipato dal New York Times ...

Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di Manhattan con in mano una biografia di Elia Kazan : Dozzine di telecamere erano state posizionate in anticipo, solo per catturare questa istante. Quello in cui il produttore cinematografico americano Harvey Weinstein, in giacca scura e camicia leggera, si è consegnato alle autorità in una stazione di polizia di South Manhattan, dopo essere stato accusato di stupro e violenza sessuale.Circondato da diversi fotografi e giornalisti, il produttore di 66 anni portava in braccio tre ...

Harvey Weinstein arrestato - l’ex produttore si consegna alla polizia di New York : tutti i capi d’accusa (foto) : La notizia sta facendo il giro del mondo: Harvey Weinstein arrestato. Tutto finito per l'ex produttore di Hollywood, che, dopo il mandato di cattura, si è consegnato spontaneamente alla polizia di New York, evitando così le manette. Ma non il carcere. All'arrivo davanti al commissariato di Lower Manhattan, il mogul non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. Da quando, lo scorso ottobre, l'inchiesta del New York Times ha ...

Weinstein si consegna alla polizia : arrestato per stupro e abusi sessuali - People - Spettacoli : Harvey Weinstein ha lasciato in manette il commissariato di Lower Manhattan a New York dove si era presentato poche ore prima per consegnarsi alle autorità. La polizia, in una breve dichiarazione, ha ...

Weinstein è finalmente in prigione : il produttore-orco si è consegnato alla Polizia di New York : Harvey Weinstein si è consegnato questa mattina alla Polizia di New York, sulla sua testa pendono le accuse di violenza sessuale e molestie a due donne A New York la Polizia questa mattina ha ricevuto una ‘visita’ importante. Harvey Weinstein si è consegnato al commissariato della Grande Mela volontariamente ed è stato arrestato. Il clamore che ha coinvolto il produttore cinematografico di Hollywood, ora rimasto solo, è stato causato ...

Caso Weinstein - il produttore si consegna alla polizia : "Accusa di stupro" : Dalle prime denunce all'esplosione del movimento #MeToo. La parabola di uno degli uomini più potenti di Hollywood, finito in disgrazia per aver molestato oltre 80 donne e il cui Caso ha portato alla luce i tanti abusi commessi dalle star di cinema, spettaccolo e politica La galleria degli orrori di "quella volta che": tra rabbia e disgusto le denunce delle donne " Il romanzo al tempo del #MeToo " Molestie sessuali a Hollywood, ...

Weinstein si consegna alla polizia di Ny : «Accusa di stupro» : Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di...

Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia - video : Morgan Freeman, 8 donne lo accusano di molestie sessuali Riesplode lo scandalo molestie ad Hollywood. Il re è ufficialmente nudo. Travolto dallo scandalo molestie, licenziato dalla sua stessa compagnia, cacciato dall'Academy e guardato con sdegno da quella Hollywood che per anni ha finto di non vedere ciò che tutti sapevano, Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New ...

Harvey Weinstein si consegna alla polizia : ...

Weinstein si consegna alla polizia di Ny : «Accusa di stupro» : Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di...

Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia : Per decenni venerato nel mondo del cinema, dopo le prime accuse rivoltegli nell'ottobre scorso e riportate da New York Times e New Yorker, Weinstein era scomparso dalla scena. Alle prime accusatrici, ...

Harvey Weinstein si consegna alla polizia di New York : Il momento è arrivato e facendosi largo tra uno stuolo di telecamere e fotografi, Harvey Weinstein si è presentato al commissariato di Lower Manhattan di New York. L’accusa è stupro e le porte del carcere sono ormai aperte per lui. Da New York infatti era arrivato un mandato di cattura nei confronti dell’ex produttore di Hollywood, e consegnandosi spontaneamente, Weinstein ha evitato almeno le manette. All’arrivo al commissariato, il ...