Harvey Weinstein paga un milione di dollari e esce col braccialetto elettronico : Harvey Weinstein, 66 anni, accusato di stupro di primo e terzo grado, non ha passato neppure 24 in galera. Il produttore cinematografico, ha pagato una cauzione da un milione di dollari e ha accettato ...

Weinstein si consegna ma paga subito la cauzione ed esce (con il braccialetto elettronico) : Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di...

Weinstein si consegna ma paga subito la cauzione ed esce (con il braccialetto elettronico) : Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di...

Weinstein paga la cauzione. Avrà braccialetto elettronico : ...

Weinstein arrestato per stupro Paga 10 milioni di cauzione ed esce subito : indosserà il braccialetto elettronico Foto : Il produttore americano rilasciato dopo essersi presentato al dipartimento di polizia di Manhattan: è accusato di due violenze sessuali. Ma sono almeno ottanta le donne sostengono di aver subito molestie e abusi. L’avvocato: «Si dichiarerà non colpevole»