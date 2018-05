Weinstein arrestato per stupro e rilasciato su cauzione | dovrà portare il braccialetto

Harvey Weinstein arrestato - l’ex produttore si consegna alla polizia di New York : tutti i capi d’accusa (foto) : La notizia sta facendo il giro del mondo: Harvey Weinstein arrestato. Tutto finito per l'ex produttore di Hollywood, che, dopo il mandato di cattura, si è consegnato spontaneamente alla polizia di New York, evitando così le manette. Ma non il carcere. All'arrivo davanti al commissariato di Lower Manhattan, il mogul non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. Da quando, lo scorso ottobre, l'inchiesta del New York Times ha ...

