Vuoi scommettere cala ma supera ancora Rai Uno

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Seconda puntata : Claudio Amendola vincitore morale : La Seconda puntata di "Vuoi scommettere?": Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno registrato un altro successo anche grazie l'aiuto dei comici ospitati.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:31:00 GMT)

Ascolti tv - testa a testa tra Vuoi scommettere e La mafia uccide solo d’estate 2 : testa a testa tra la seconda puntata di Vuoi scommettere? in onda su Canale 5 dalle 21.39 alle 0.29 che ha conquistato 3.389.000 telespettatori pari al 18.3% di share e la fiction di Rai1 La mafia uccide solo d’estate 2 vista da 3 milioni 560mila telespettatori e uno share del 16.8%. Ascolti tv prime time Bene su La7 Piazza Pulita che ottiene la medaglia di bronzo dei programmi del prime time con 1.484.000 spettatori con uno share ...

Ascolti tv 24 maggio 2018 : Vuoi scommettere? cala al 18 - 33% : Ascolti Vuoi scommettere?: ieri sera il programma con la Hunziker seguito da 3,3 milioni di spettatori calano gli Ascolti tv di Vuoi scommettere?. Giovedì 24 maggio 2018, in prima serata su Canale5, a seguire la seconda puntata sono stati in media 3 milioni 389 mila telespettatori, pari al 18,33% di share. Anche ieri sera il […] L'articolo Ascolti tv 24 maggio 2018: Vuoi scommettere? cala al 18,33% proviene da Gossip e Tv.

“Ma davvero?”. ‘Vuoi scommettere’ - nessuno lo nota - ma Michelle lo dice. Ma Striscia la notizia l’ha beccata… : Il debutto di ‘Vuoi scommettere?’, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker (e la figlia Aurora Ramazzotti nel ruolo di inviata speciale) ha registrato numeri da record. Ben 4.091.000 telespettatori (per il 23,2% di share) hanno seguito la puntata numero uno della versione moderna di ‘Scommettiamo che?’, storica trasmissione di successo degli anni ’90 di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. ...

Ascolti TV | Giovedì 24 maggio 2018. Vuoi scommettere cala al 18.3% - La Mafia Uccide Solo D’Estate 16.8%. Formigli (8.4%) travolge Santoro (3.3%) : Vuoi Scommettere? Su Rai1 la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 3.560.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Vuoi Scommettere? – dalle 21.39 alle 0.29 – ha raccolto davanti al video 3.389.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.289.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie ha intrattenuto ...

“Hai voglia se l’ha fatto!”. ‘Vuoi scommettere?’ - notata la ‘novità’ di Ilenia Pastorelli? Prima e dopo - che differenza! : C’era anche Ilenia Pastorelli tra gli ospiti della seconda puntata di ‘Vuoi scommettere?’, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker (e la figlia Aurora Ramazzotti nel ruolo di inviata speciale). In sostanza è la versione moderna di ‘Scommettiamo che?’, storica trasmissione degli anni ’90 di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci e, a ogni episodio, i concorrenti che sfidano se stessi in ...

Ascolti tv ieri - La mafia uccide solo d’estate 2 vs Vuoi scommettere? | Dati Auditel 24 maggio 2018 : Ecco tutti i Dati relativi agli Ascolti tv di ieri, 24 maggio 2018? Chi ha vinto fra la nuova puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 e Vuoi scommettere?. Per il secondo giovedì consecutivo a sfidarsi sono state: la fiction di Rai 1 e la trasmissione condotta da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Settimana scorsa ha avuto la meglio la conduttrice svizzera, ma non è detto che i Dati Auditel continueranno a premiare il programma ...

“Ma l’avete vista?”. ‘Vuoi scommettere’ - appena Ilary Blasi entra in studio - ecco cosa notano tutti : Passare inosservata non è certo una delle sue prerogative. Simpatica, bella, moglie del calciatore più amato degli ultimi anni, quel Francesco Totti che da poco più di 12 mesi ha appeso le scarpette al chiodo, Ilary Blasi, scalino dopo scalino, si sta affermando come la regina televisiva del futuro. Sì perché se sul trono, per ora, restano in coabitazione Maria De Filippi e Barbara D’Urso, la signora Totti è subito dietro. Epperò ieri sera, ...

Vuoi Scommettere? | Vince Silvio con Passeggiata in sovrappeso : [live_placement] Vuoi Scommettere? | Anticipazioni puntata 24 maggio 2018 Dopo l'ottimo esordio della settimana scorsa, torna per la seconda puntata su Canale 5 alle 21.30 Vuoi Scommettere?, il game show condotto da Michelle Hunziker e da sua figlia Aurora Ramazzotti. La showgirl svizzera, reduce da un più che buono Festival di Sanremo, ha già condotto in Germania un programma simile, Wetten das ...?. Seguite con noi il liveblogging!Gli ...

Vuoi SCOMMETTERE?/ Diretta : La penitenza di Noemi (seconda puntata) : VUOI SCOMMETTERE?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:13:00 GMT)

Vuoi scommettere?/ Diretta : Ilenia Pastorelli e la sfida con le cheerleader (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:00:00 GMT)

Vuoi SCOMMETTERE?/ Diretta : Noemi e Ilaria Pastorelli cantano “Occhio allo scatto” (seconda puntata) : VUOI SCOMMETTERE?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:36:00 GMT)

Vuoi scommettere?/ Diretta : Claudio Amendola e il messaggio sulla felicità (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:20:00 GMT)

Vuoi scommettere?/ Diretta : Ilary Blasi invita Michelle al Grande Fratello Vip (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:47:00 GMT)