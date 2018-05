Vulcano Kilauea | 3 settimane dall’inizio delle eruzioni | ecco cosa è successo finora

Hawaii - a pochi passi dalla lava : ecco cosa si prova a documentare le eruzioni del Vulcano Kilauea : Occuparsi di un argomento come il disastro delle eruzioni del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii non è una cosa che capita tutti i giorni. E nessuno lo sa meglio degli inviati che stanno contribuendo a fornire i dettagli di questa storia incredibile che ormai va avanti dal 3 maggio scorso. Una storia di devastazione e creazione allo stesso tempo. ecco cosa hanno prova to nell’angolo sudorientale della Grande Isola, quando si sono ...

Vulcano Kilauea : le eruzioni creano un magnifico show di luce nel cielo notturno [VIDEO] : Un nuovo video di una telecamera dell’Osservatorio Gemini in cima al Vulcano dormiente Mauna Kea delle Hawaii mostra una meravigliosa vista delle eruzioni in corso dell’attivissimo Kilauea . Le luci viste nelle nubi provengono dalle numerose fessure che continuano ad emettere lava nella suddivisione di Leilani Estates, alcune delle quali producono ancora enormi fontane di lava che raggiungono i 45 metri di altezza. Nelle ultime settimane, molte ...

Osservazione della Terra : appello alla NASA per il Vulcano Kilauea - un aiuto dall’alto : Non si placa l’attività del vulcano hawaiano Kilauea, a due settimane dalla fase più aggressiva dell’eruzione. Per rispondere all’emergenza in cui versa il territorio, dal 3 maggio devastato da fiumi di lava e nubi tossiche, l’United States Geological Survey (USGS), agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti, ha fatto appello alla NASA e al suo Earth Science Distasters Program. Con l’aiuto dei sensori per l’Osservazione della Terra e ...