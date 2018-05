VPNHub | l’app VPN di Pornhub gratis e illimitata

gqitalia

(Di venerdì 25 maggio 2018)ha lanciato un’app gratuita per accedere al proprio servizio VPN con larghezza di bandae gratuita. Secondo quanto affermato dall’azienda a The Verge, i browser con navigazione in incognito non offrono una copertura sufficiente da “occhi indiscreti”, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche, da qui l’esigenza didi fornire un’alternativa con un livello ulteriore di sicurezza e privacy. La possibilità di accedere alle reti VPN non è una novità, considerando che ci sono già una decina di applicazioni che offrono lo stesso servizio, ma– questo è il nome dell’applicazione – è l’unica ad aver promesso di fornire l’accesso in forma gratuita e a tempo illimitato, senza dover sottoscrivere nessuna iscrizione. Il protocollo di accesso ti fornisce la protezione dei dati ed elimina la possibilità che qualcuno riesca a ...