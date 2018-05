Volley | Superlega | Modena ufficializza Micah Christenson

Volley : Superlega - Buchegger raggiunge il tecnico Soli a Monza : Monza - La Gi Group Monza contina ad attingere a piene mani dal roste della Bunge Ravenna. Dopo il tecnico Fabio Soli ed il palleggiatore Orduna , la società brianzola si è assicurata anche le ...

Volley : Superlega - Ivan Zaytsev firma per Modena : Modena- Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena Volley. 'Lo Zar' del Volley mondiale ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto triennale e ha scelto il numero 9 che lo ...

Volley : Superlega - Orduna ha scelto la Gi Group : MONZA- Santiago Orduna ha scelto al Gi Group Monza. Il regista italo-argentino seguirà il tecnico Fabio Soli , suo allenatore nell'ultima stagione alla Bunge Ravenna, con cui ha conquistato anche la ...

Volley : Superlega - Milano ha un nuovo libero : Pesaresi : Milano - Nicola Pesaresi è il nuovo libero della PowerVolley Revivre Milano. Il giocatore marchigiano è stato fortemente voluto dal tecnico Andrea Giani che lo ha già avuto alla Calzedonia Verona per ...

Volley : Superlega - Padova riporta in Italia Maurice Torres : Padova- Maurice Armando Torres torna a giocare in Italia. L'opposto portoricano ha firmato un contratto con la Kioene Padova per la stagione 2018/19. Nato il 6 luglio 1991 a Ponce , Porto Rico, , nell'...

Volley : Superlega - a volte ritornano : Velasco a Modena : No! Ho voluto Julio, l'uomo che ha cambiato la storia della nostra disciplina, a Modena in Italia e nel mondo, perché lo considero una straordinaria promessa di Futuro. Con la maiuscola. Chi mi ...

Volley : Superlega - Perugia e Zaytsev separazione in vista ? : Perugia- Si separeranno le strade di Ivan Zaytsev e della Sir Safety Perugia ? Semberebbe proprio di si, alla luce delle ultime esternazioni dello Zar che certamente non ha gradito il comportamento ...

Volley - Siena in festa per la Superlega. Bisogno Ma non finisce qui : Siena - Siena ritrova il paradiso della serie A. Questa volta, però, l'impresa non arriva dal calcio o dal basket, realtà che vantano una più che secolare tradizione all'ombra della Torre del Mangia,...

Volley : Superlega - Perugia ricevuta dalle istituzione per festegiare il "triplete" : E questa squadra, che ha giocatori di tante nazioni, è l'emblema di come lo sport abbia saputo unire l'Europa. Grazie al presidente e ad una società partita da lontano e arrivata fino allo scudetto ...

Volley - Siena promossa in SuperLega! Emma Villas scatenata - Spoleto si arrende : completata la scalata dalla B2 : Siena ha conquistato la promozione nella SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In un gremito PalaEstra, i toscani hanno sconfitto la Monini Spoleto per 3-1 (25-19; 12-25; 27-25; 25-20) nella gara3 della Finale Promozione di Serie A2 e ha così chiuso i conti in proprio favore. La Emma Villas completa così la propria cavalcata e riesce a compiere il salto di categoria che era sfumato l’anno scorso e chiude ...

Volley : Superlega - il centrale serbo Lisinac firma per Trento : Trento -A poco più di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2017/18, Trentino Volley mette già a segno la prima entusiasmante operazione di mercato in vista della prossima annata ...

Volley : Superlega - Trento inizia il mercato col botto : Lisinac : La Superlega Italiana è uno fra i campionati più belli e difficili del mondo; giocarla mi farà sicuramente crescere ancora '. LE PAROLE DEL PRESIDENTE DIEGO MOSCA- ' iniziamo la nostra campagna di ...