Volley | Nations League 2018 | Italia | inizia la battaglia! Assalto alla Germania di Giani

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Germania (25 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi venerdì 25 maggio si giocherà Italia-Germania, primo match della Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) inizia la lunga estate degli azzurri che sfideranno subito i vicecampioni d’Europa nella prima partita della neonata competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere con la compagine allenata da Andrea Giani che ci aveva già battuto nella fase a gironi dell’ultima ...

Volley : Volleyball Nations League - Zaytsev lancia l'Italia : KRALJEVO , SERBIA, - L' Italia è pronta alla sfida con la Germania di Andrea Giani che domani , ore 17.00, segnerà l'esordio degli azzurri nella Volleyball Nations League . Squadra temibile quella ...

Volley femminile - Nations League 2018 : che reazione dell’Italia! Due vittorie di fila - il gruppo si ritrova : Sylla - Bosetti e Ortolani spingono. Final Six possibile? : L’Italia ha reagito, le azzurre hanno ruggito a Suwon e si sono rilanciate nella Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo le tre sconfitte consecutive maturate a Lincoln, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno incominciato perdendo contro la Russia ma poi si sono subito riscattate e hanno infilato due successi che ci tengono in vita in ottica qualificazione alla Final Six: le affermazioni contro la Germania e soprattutto contro la ...

Volley - Nations League 2018 : Simone Giannelli - il leoncino che guida l’Italia. La regia del baby fenomeno per fare volare gli azzurri : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena tornano in azzurro ma questa è anche l’Italia di Simone Giannelli, ormai un volto simbolo della nostra Nazionale nonostante i 22 anni ancora da compiere. Il baby fenomeno sarà il nostro palleggiatore titolare, nelle sue mani sicure affideremo la cabina di regia, sarà suo il compito di variare il gioco azionando lo Zar e la Pantera, puntando anche sui centrali e sul secondo schiacciatore con ...

Volley : Volleyball Nations League - Italia travolgente anche con la Corea del Sud : SUWON , Corea DEL SUD, - La giovane e sperimentale nazionale femminile di Mazzanti sta carburando a dovere. Dopo aver collezionato quattro sconfitte di fila nell'esordio nella Volleyball Nations ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Corea del Sud 3-0 - le pagelle delle azzurre. Sylla indemoniata - Parrocchiale esplosiva - Ortolani-Bosetti veterane : L’Italia ha surclassato la Corea del Sud con un netto 3-0 e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League 2018 di Volley femminile rimanendo in corsa per le Final Six. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo a Suwon contro le padrone di casa. MIRIAM Sylla: 8,5. Letteralmente indemoniata! Ha giocato una delle migliori partite in azzurro, eccezionale in attacco e soprattutto fantastica in difesa, ...

Volley - Nations League 2018 : Italia scatenata - Corea del Sud al tappeto! Sylla indemoniata - Ortolani e Bosetti cuore azzurro : Una spaventosa Italia ha letteralmente surclassato la Corea del Sud nella sesta partita della Nations League 2018 di Volley femminile. La più bella Nazionale vista in questo avvio di stagione ha demolito le asiatiche con un roboante 3-0 (25-17; 25-21; 25-21) in appena 81 minuto di gioco: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state perfette a Suwon, hanno bloccato le padrone di casa a suon di grandi attacchi e difese, annichilendo il fenomeno ...

Volley - Nations League 2018 : Massimo Colaci - il capitano del popolo. Il libero vuole volare per l’Italia : Il capitano del popolo, l’uomo dello spogliatoio sempre a disposizione dei compagni, un giocatore tanto silenzioso quanto carismatico in campo, sempre pronto a fornire il proprio contributo e ad aiutare la squadra. Massimo Colaci è una presenza fissa nella nostra Italia, un libero poco appariscente ma estremamente concreto, una garanzia in seconda linea che permette al resto della squadra di lavorare al meglio. Il 33enne sarà il capitano ...

Volley - Nations League 2018 : Zaytsev e Juantorena - bentornati! Lo Zar e la Pantera ritrovano l’azzurro - l’Italia sogna in grande : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations League ...

LIVE Volley femminile - Italia-Corea del Sud in DIRETTA : azzurre - vincere per tornare in corsa per le Finali di Nations League! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Suwon per affrontare le temibili padrone di casa. Dopo il successo ottenuto ieri contro la Germania, la nostra Nazionale proverà a replicarsi contro le asiatiche trascinate dal fenomeno Kim Yeon Koung, opposto indemoniato in grado di fare la differenza da sola. Le ragazze di Davide ...

Volley - Nations League 2018 : Italia pronta a sognare - tutti i numeri di maglia degli azzurri : L’Italia è pronta per affrontare la Nations League 2018 di Volley maschile, la nuova competizione internazionale che prende il posto della World League. Gli azzurri esordiranno a Kraljevo (Serbia) nel weekend del 25-27 maggio sfidando Germania, Brasile e i padroni di casa. il CT Chicco Blengini ha a disposizione una rosa di 21 giocatori a cui sono già stati assegnati i numeri di maglia. 1. Davide Candellaro 2. Luigi Randazzo 3. ...