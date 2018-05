Volley – La Millenium Savallese rinnova il libero Francesca Parlangeli

Volley – Giovanili Millenium Savallese : ottima U13 e grandi cambiamenti in vista : U13 da applausi mentre la società getta le basi per il futuro prossimo non solo della serie A, anche il giovanile avrà una svolta. La Millenium Brescia, sta lavorando assiduamente in vista della stagione 2018-19, non solo sull’allestimento del roster che comporrà la prima squadra ma, ha orizzonti più ampi anche per quanto riguarda il settore giovanile. Nel 2017-18 dalla serie D Young all’Under 12, l’esercito delle piccole ...

Volley – Il coach della Millenium Brescia - Enrico Mazzola - sarà ospite nella trasmissione ‘Volley Dab’ di Radio Codogno : La serà di giovedì 17 maggio, il coach della Millenium Brescia, Enrico Mazzola, interverrà ai microfoni di Radio Codogno nel corso della trasmissione ‘Volley Dab’ Domani sera, giovedì 17 maggio, a partire dalle 20.40, il nostro coach Enrico Mazzola sarà ospite nella ventiseiesima puntata della trasmissione Radiofonica Volley Dab di Radio Codogno. Intervistato dalla conduttrice ex nazionale Michela Monari, e sua giocatrice ai tempi ...

Volley femminile serie A2 - la Savallese Millenium Brescia conquista la promozione in serie A1