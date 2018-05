Volkswagen Modo | un sito web per capire la mobilità di oggi e domani

Nuovo Portale - online MoDo - il web-futuro a modo di Volkswagen Group Italia : Est modo in rebus. Per la verità sarebbe modus, ma facciamo che sia lo stesso. Tanto per dire che esiste una misura in tutte le cose. E Volkswagen Group Italia questa misura vuole trovarla a modo suo. Anzi a modo suo. Così si chiama infatti il nuovissimo portale del costruttore (modo.VolkswagenGroup.it), che sintetizza la Mobilità di Domani attraverso le tappe di avvicinamento al 2025, quando la Casa tedesca ha come obiettivo quello di essere il ...