VIDEO Volley | Nations League 2018 | Italia-Germania 3-1 | gli highlights della partita

VIDEO Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-0 - gli highlights della partita. Show di Ivan Zaytsev : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono subito messi in mostra a Kralijevo (Serbia) e hanno fatto la differenza contro i vicecampioni d’Europa. Show assoluto di Ivan Zaytsev, tornato alla grande in gruppo. Ottima prestazione anche da parte di Osmany Juantorena, Simone Anzani e Simone Giannelli. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Volley - Final Four Supercoppa italiana 2018 : ecco la città scelta e le date VIDEO : L'assemblea di Lega ha dato il via libera per la nuova sede delle Final Four della prossima Supercoppa italiana 2018. A re la citta' prescelta e il calendario con le date in cui verranno disputate le partite. La Pallavolo non va mai in vacanza. Dopo la fine dei play off di campionato, lo storico triplete conquistato da Perugia e il secondo-terzo posto raggiunti rispettivamente da Lube Civitanova e Perugia in Champions League, i riflettori si ...

Volley - Yoandy Leal alla Lube : l'incredibile palmares dello schiacciatore VIDEO : Yoandy Leal è ufficialmente un nuovo giocatore della Lube Civitanova. Lo schiacciatore cubano arriva dal Cruzeiro. Con il club brasiliano ha vinto tutto quello che poteva vincere. Il miglior biglietto da visita possibile per la sua prima avventura europea. L'ormai ex giocatore del Sada Cruzeiro veste dal 2015 la maglia della Nazionale brasiliana. A partire dalla prossima stagione, Leal riabbraccera' Bruno, campione olimpico a Rio de Janeiro con ...

Volleymercato : Lanza con la valigia in mano? VIDEO : Dalle ultime battute del campionato ad oggi sono passati pochi giorni, ma per chi segue le vicende relative al Volleymercato [Video] sembra passata un'eternita'. Ed in effetti tanti sono stati gli stravolgimenti delle principali squadre, quelle che vogliono puntare allo Scudetto 2018-2019 che, ormai, è difficile anche solo tenere il passo delle voci che si susseguono. Tra queste, l'ultima anche se tale possibilita' era data per possibile gia' da ...

Diretta/ Italia Australia (risultato finale 3-0) streaming VIDEO e tv - vittoria azzurra! (amichevole volley) : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della seconda amichevole contro gli aussie, ultimo test match per la nostra nazionale prima della Nations League.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:44:00 GMT)

Volley - Ivan Zaytsev firma per Modena/ VIDEO - l'addio a Perugia e la nuova avventura : "Sfida incredibile" : Volley, Ivan Zaytsev firma per Modena: Volley, lo Zar lascia Perugia e indosserà i colori gialloblu per le prossime tre stagioni, "non vedo l'ora di iniziare"(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:24:00 GMT)

VIDEO : Zaytsev si presenta ai tifosi del Modena Volley : Ora lo possiamo dire ufficialmente: Ivan Zaytsev è un giocatore di Modena. Ecco il Video in cui è lo stesso giocatore a parlare della sua prossima destinazione e a dare appuntamento ai tifosi:...Continua a leggere