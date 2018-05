VIDEO Volley | Nations League 2018 | Italia-Germania 3-0 | gli highlights della partita

Volley - Final Four Supercoppa italiana 2018 : ecco la città scelta e le date VIDEO : L'assemblea di Lega ha dato il via libera per la nuova sede delle Final Four della prossima Supercoppa italiana 2018. A re la citta' prescelta e il calendario con le date in cui verranno disputate le partite. La Pallavolo non va mai in vacanza. Dopo la fine dei play off di campionato, lo storico triplete conquistato da Perugia e il secondo-terzo posto raggiunti rispettivamente da Lube Civitanova e Perugia in Champions League, i riflettori si ...