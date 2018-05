Video Entella Ascoli 0-0 highlights della partita Serie B Play out

DIRETTA/ Entella-Ascoli (risultato finale 0-0) streaming Video e tv : Aliji scheggia il palo esterno! : DIRETTA Entella Ascoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live a Chiavari per l’andata dei playout di Serie B (oggi 24 maggio)(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:17:00 GMT)

Virtus Entella-Ascoli - la perdente in C con Novara - Pro Vercelli e Ternana Video : Novara, Pro Vercelli e Ternana retrocedono mestamente in Serie C, dopo un'annata caratterizzata da troppi alti e bassi. Per la quarta squadra destinata alla categoria inferiore bisognera' attendere l'esito del play out tra Virtus Entella e Ascoli. Andata in programma a Chiavari giovedì 24 maggio, alle ore 20,30; ritorno una settimana dopo, il 31 maggio, alle 20,30, ad Ascoli Piceno. Questi, in sintesi, i verdetti per la zona bassa della ...

Video/ Novara Entella (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Novara Entella (0-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Piola (venerdì 18 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:03:00 GMT)

