Vicenza | da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una frode fiscale

(Di venerdì 25 maggio 2018), 25 mag. (AdnKronos) – le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di100.000nei confronti di uno dei responsabili di una significativaall’Imposta sul Valore Aggiunto perpetrata a vantaggio di una società operante nel trasporto di merci su strada. Come emerso nel corso delle investigazioni di polizia economico-finanziaria condotte le quote societarie – formalmente intestate a prestanome – sono risultate essere nella disponibilità dell’indagato, socio occulto che aveva materialmente fornito le somme necessarie per la costituzione di un’impresa, poi sfruttata come ‘cartiera” per emettere fatture fasulle. Grazie agli ultimi sequestri il ...