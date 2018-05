“Vi prego | basta!” Aurora Ramazzotti scoppia e mamma Michelle Hunziker è pronta a

caffeinamagazine

(Di venerdì 25 maggio 2018) Durante la puntata di ieri ha esordito con un cartello in mano che recitava testuale: “Inizio penoso, non applauditela”, rivolto a. Una battuta per rompere il ghiaccio che però non ha mancato di stuzzicare gli haters della poverache, in men che non si dica, è stata sommersa dagli attacchi. Chiacchiere, parole, cattiverie e confronti con la madre. Un continuo paragone che non è mai stato facile e che adessoracconta con particolari forse inaspettati. Siamo abituati a vederle complici e sorridenti, ma intorno ai 18 anni di, oggi 21enne, non tutto è andato liscio. “C’è stato un lungo periodo in cui litigavamo spessissimo – racconta la giovane showgirl al settimanale Oggi nel corso di una lunga intervista- Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. È stato poco prima che andassi a vivere da sola, (…). Facevo ...